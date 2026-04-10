El Breogán, a sellar su permanencia en la ACB con un triunfo ante Andorra

Lugo, 10 abr (EFE).- El Río Breogán espera certificar este sábado su permanencia virtual en la liga Endesa, para lo que necesita derrotar al MoraBanc Andorra en el Pazo dos Deportes de Lugo.

A falta de nueve jornadas para el final de la fase regular, el conjunto celeste tiene una renta de cuatro victorias sobre su próximo rival, al que ya venció en El Principado por un ajustado 101-104.

Luis Casimiro, no obstante, desconfía de la mala dinámica del Andorra, que ha perdido sus últimos cuatro partidos de Liga. El técnico breoganista alertó de la calidad de la plantilla dirigida por el croata Zan Tabak, especialmente en su juego exterior.

Ambos equipos promedian más de 85 puntos por partido. El Breogán sigue fuerte en el rebote, pero en las últimas jornadas ha cometido muchas pérdidas. “Necesitamos cuidar mucho más el balón”, avisó Casimiro. Los números de su rival en ese apartado no son mejores. Andorra promedia más de 14 pérdidas por encuentro, una barbaridad para un equipo necesitado de triunfos.

Para este partido (19.00 horas, con el arbitraje de Rafael Serrano, Jorge Martínez e Igor Esteve), el entrenador del Breogán tiene a toda la plantilla disponible después de que el estadounidense Keandre Cook ya disfrutase de unos minutos ante Valencia Basket. EFE

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