El brasileño Dos Santos ficha por el Virtus tras desvincularse del Estrella Roja

Redacción Deportes, 10 abr (EFE).- El Virtus Bolonia confirmó este viernes la incorporación hasta el final de la presente temporada del base brasileño Yago Dos Santos, que hoy mismo se desvinculó del Estrella Roja.

En cuestión de minutos y tras rescindir de "mutuo acuerdo" su contrato con el club serbio, el Virtus informó del acuerdo con el agente libre.

"El Virtus anuncia que ha llegado a un acuerdo con Yago Dos Santos hasta el final de la temporada", destacó el equipo italiano en su web.

Unos minutos antes, el Estrella Roja serbio, club que también compite en la Euroliga, confirmó la salida Dos Santos tras tres campañas.

Dos Santos promedió esta temporada 2,6 puntos, 2,2 asistencias y 1,5 de valoración en 10:45 minutos de juego.

El base llegó al equipo serbio en 2023 procedente del Ulm alemán, donde también fue compañero de Karim Jallow, actual jugador blanquinegro.

Dos Santos se convirtió en el primer jugador brasileño en la historia del Estrella Roja y ganó una liga ABA, dos Copas Korac y un campeonato de Serbia.

El Virtus es decimoséptimo en la tabla de la Euroliga y está matemáticamente fuera de los 'play-off' a falta de la última jornada. En la Serie A italiana es líder con un balance de 18 victorias y 5 derrotas. EFE