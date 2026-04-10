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El Bàsquet Girona, a alimentar su buena dinámica contra una de sus bestias negras

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Girona, 10 abr (EFE).- El Bàsquet Girona, consolidado desde hace ya semanas en la décima posición de la Liga Endesa (12-13), buscará este sábado (20.00 horas) alimentar su buena dinámica de juego y resultados contra La Laguna Tenerife, séptimo clasificado (15-12) y una de las bestias negras del equipo catalán.

Y es que el Tenerife y el Real Madrid son los dos únicos rivales a los que todavía no ha podido ganar el Girona desde su llegada a la ACB en 2022, con un balance de 0-8 contra los blancos y de 0-7 contra los canarios.

El último precedente entre ambos fue precisamente el más ajustado. El conjunto de Moncho Fernández incluso ganaba a falta de siete minutos par el final (80-79), pero acabó cayendo por un parcial de 9-17 en el tramo final del encuentro.

Asaltar el Santiago Martín este sábado permitiría romper el gafe contra el cuadro insular e igualar, aún con ocho partidos por delante, las 13 victorias del curso 2023-2024, el techo histórico del Girona en la élite.

La pasada jornada, los catalanes dejaron atrás las derrotas contra el Kosner Baskonia y el Madrid con un trabajado triunfo en la pista del colista, el Coviran Granada (84-91). Y ahora ya están seis victorias por encima del descenso a falta de nueve partidos, por lo que están virtualmente salvados.

Frente al conjunto andaluz, el escolta Mark Hughes guió al equipo con 18 puntos en una gran actuación colectiva, con otros cuatro nombre por encima de los diez puntos: Derek Needham (14), Nikola Maric (13), Martinas Geben (12) y Livingston (11).

Para visitar Tenerife, Moncho Fernández tiene las bajas por lesión del escolta Maxi Fjellerup, que se perderá lo que resta de temporada tras someterse a una artroscopia en el tobillo derecho, y del pívot Juan Fernández, inédito desde la jornada 18.

El preparador gallego ha explicado en la rueda de prensa previa que el interior argentino ya ha superado el problema de la fascitis, pero ahora tiene "un poco de dolor" por culpa de "una pequeña inflamación en la rodilla".

Respecto al rival de este sábado, Fernández ha destacado que el Tenerife es "el mejor equipo ofensivo" de la Liga Endesa: "Esto no es una opinión, es un hecho. Es un equipo que juega de memoria y que tiene muchas armas con la incorporación de Patty Mills más Marcelinho, Fitipaldo, Shermadini, Doornekamp, Abromaitis".

En este sentido ha pedido "un esfuerzo muy grande en el aspecto defensivo y en el rebote" a sus jugadores y ha advertido que el Girona debe ser capaz de anotar, "porque si no será muy complicado, ya qye es un equipo que te somete a una presión ofensiva muy grande".

El técnico ha reivindicado que el Girona hizo ya un partido "magnífico" en la primera vuelta, pero acabó cayendo por el 8 de 9 en triples de Van Beck y "canastas increíbles" de Doornekamp, Fitipaldo y Marcelinho (89-96).

"Fue un partido de esos donde la sensación es que te han ganado y no que has perdido. Estaría bien llegar al final en el mismo escenario, pero ser capaces de ganar", ha concluido Moncho Fernández. EFE

asm/gmh/cmm

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