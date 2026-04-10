El Barça-Bayern Múnich será el sábado 25 a las 18.15h; la vuelta el 3 de mayo a las 16.30h

Madrid, 10 abr (EFE).- La UEFA confirmó los horarios de las semifinales de la Liga de Campeones femenina, en las que el Barcelona jugará la ida en el campo del Bayern de Múnich alemán el sábado 25 de abril, a las 18.15 horas, y la vuelta el domingo 3 de mayo, a las 16.30 horas en el Spotify Camp Nou.

La otra semifinal entre el Arsenal inglés y el Lyon francés disputará la ida en el estadio del Arsenal el domingo 26 de abril, a las 16.30 horas, y la vuelta en campo galo el sábado 2 de mayo, a las 15.00 horas.

La final, en el estadio Ullevaal de Oslo, se jugará a las 18.00 horas el sábado 23 de mayo. EFE