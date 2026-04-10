El Atlético organiza fiestas para ver la final en Ciudad de México, Nueva York y Tokio

Madrid, 10 abr (EFE).- El Atlético de Madrid organizará tres fiestas a nivel internacional para ver la final de la Copa del Rey del próximo 18 de abril contra la Real Sociedad en Ciudad de México, Nueva York y Tokio, según informó el club este viernes junto con el lanzamiento de una página web de información sobre esos eventos, la zona fan de Sevilla y la apertura del Metropolitano en Madrid.

Las fiestas tendrán actividades y sorteos, aparte de la retransmisión en directo del partido que se disputa en el estadio de La Cartuja.

En Ciudad de México se desarrollará en La Cocina del Bizco, en Nueva York en el Mercado ‘Little Spain’ y en Tokio en el ‘Toho Cinemas Roppongi Hills’, según publica el Atlético en esta página web.

Con motivo de la final de la Copa del Rey, el Atlético ha puesto en marcha la página web ‘aporunanuevahistoria.com’, en la que se puede consultar información para los aficionados del club rojiblanco que vayan a ver el partido en Sevilla, tanto en el estadio de La Cartuja como en la zona de aficionados; en Madrid en el Metropolitano o en las citadas Nueva York, Ciudad de México o Tokio. EFE