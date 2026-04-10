Díaz acusa a la portavoz del PP de "ignorancia supina" al "burlarse" de los militares

Barcelona, 10 abr (EFE).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha acusado este viernes a la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, de "burlarse" de los militares y mostrar una "ignorancia supina" al referirse a un soldado español retenido por Israel en el Líbano.

En declaraciones a los periodistas desde el "European Pulse Forum" organizado por Politico en Barcelona, Díaz ha deplorado las palabras de Muñoz, que al ser preguntada por el casco azul español retenido en el Líbano afirmó que ella ha estado retenida en controles de tráfico más tiempo.

Según Díaz, "lo que ha hecho la señora Muñoz es burlarse de los militares españoles e internacionales hoy en el mundo".

Para la vicepresidenta segunda, "la ignorancia que muestra la señora Muñoz es muy preocupante" y "gravísima", ya que el soldado español retenido estaba actuando "amparado por la legalidad internacional".

Es una "barbaridad", ha dicho, "comparar de manera frívola una retención en un control de tráfico con una misión auspiciada por las Naciones Unidas".

"Le pido al PP que respete las misiones que lideran los militares de nuestro país en el mundo. Le pido respeto al PP a los enormes profesionales en Defensa que tenemos en España y que están desplegados en misiones en el mundo", ha recalcado.

A preguntas de los periodistas, también se ha referido al acto protagonizado ayer jueves en Barcelona por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la número dos de Podemos, Irene Montero, para intentar articular un frente unitario de las izquierdas.

"Todo lo que sirva para movilizar al electorado progresista y para reeditar el Gobierno de coalición progresista, bienvenido sea", se ha limitado a afirmar Díaz. EFE

(foto) (vídeo)