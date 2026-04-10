Determinados cambios en la retina ayudan a diagnosticar el Parkinson de forma temprana

Vitoria, 10 abr (EFE).- Los Institutos de Investigación Sanitaria Biobizkaia, Biogipuzkoa y Bioaraba estudian la retina como biomarcador de diagnóstico temprano del Parkinson, ya que se ha comprobado que determinados cambios en la retina están especialmente asociados a un mayor riesgo de deterioro cognitivo.

Este proyecto, denominado Begipark, ayudará a un mejor diagnóstico de esta enfermedad, que en Euskadi sufren más de 10.000 personas, y también a prever su progresión. Para lograr esa información sobre los procesos neurodegenerativos que ocurren en el cerebro se hace una prueba de imagen de retina "rápida y no invasiva".

Así lo ha explicado Osakidetza en un comunicado con motivo de la celebración mañana 11 de abril del Día Mundial del Parkinson, que es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente tras el Alzheimer y de la que el año pasado se diagnosticaron en Euskadi 1.190 nuevos casos.

Begipark es uno de los 65 proyectos y estudios clínicos sobre Parkinson desarrollados por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, a través de sus Institutos de Investigación Sanitaria.

Estas líneas de investigación buscan identificar nuevas dianas terapéuticas y diseñar y desarrollar nuevas potenciales terapias. Para ello, en Biobizkaia se centran en el uso de herramientas digitales e inteligencia artificial para comprender mejor la evolución de la enfermedad y avanzar hacia una medicina más precisa y personalizada.

En este centro se trata asimismo de identificar nuevos biomarcadores para el diagnóstico precoz y para detectar variantes más agresivas de la enfermedad, además de desarrollar estudios sobre nutrición y metabolismo en la enfermedad.

En el caso de Bioaraba, la investigación tiene un enfoque innovador y multidisciplinar sobre el papel de la microbiota intestinal, tanto en pacientes como en portadores asintomáticos. También se desarrollan iniciativas para incorporar nuevas tecnologías en la identificación de biomarcadores en el contexto de la cirugía de estimulación cerebral profunda.

Los proyectos de Biogipuzkoa unen la actividad de los clínicos con los investigadores para intentar explicar los mecanismos fisiopatológicos implicados en el Parkinson con el objetivo de diseñar y proporcionar al sistema sanitario terapias modificadoras de su curso evolutivo.

El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa progresiva y discapacitante. La edad de inicio habitual suele estar por encima de los 55 años y es ligeramente más frecuente en hombres que en mujeres. De los 1.190 casos diagnosticados en Euskadi el año pasado, el 55 % fueron en hombres y el 45 % en mujeres.

Los síntomas más característicos son los motores, que incluyen la lentitud en los movimientos voluntarios, rigidez, temblor de reposo, y alteración de la deambulación. Hay además otros síntomas muy frecuentes como el estreñimiento, la pérdida de olfato, la fatiga, la hipotensión ortostática y otros trastornos disautonómicos, la depresión y el dolor.

El deterioro cognitivo forma parte también del Parkinson y se estima que más del 30 % de las y los pacientes desarrollan una demencia.

Esta enfermedad se trata inicialmente con fármacos que ayudan al cerebro a paliar la pérdida de neuronas. Son muy efectivos y ofrecen una mejoría notable, pero con el paso del tiempo y de la acumulación de la perdida neuronal surgen las complicaciones. De ahí, la "apuesta" por la investigación en enfermedades neurodegenerativas, añade la nota. EFE