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Desierta la subasta de un crucificado de Murillo tras salir a la venta por 340.000 euros

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Sevilla, 10 abr (EFE).- La subasta del cuadro de Bartolomé Esteban Murillo 'Cristo en la cruz', pintado entre 1665 y 1669, quedó desierta este jueves en una galería de Madrid tras salir a la venta por un precio de salida de 340.000 euros.

Según la web de la casa de subastas Ansorena, se trata de un óleo sobre tabla con puntas cantoneras en plata con decoración de roleos, procedente del sagrario del altar mayor de la iglesia del Convento de Capuchinos de Sevilla.

La obra se define como uno de los conjuntos más importantes realizados por Murillo, que llevó a cabo en la iglesia del convento sevillano, donde entre 1665 y 1669 pintó algunos de sus trabajos más destacados, como el gran lienzo del 'Jubileo de la Porciúncula', que presidió el retablo mayor, o la 'Virgen de la servilleta', una de sus imágenes marianas más conocidas.

"Sabemos que la presente obra procede del mismo conjunto, gracias a un estudio pormenorizado realizado por Pablo Hereza", quien identificó esta pintura con la cruz de Murillo que se encontraba en el sagrario del altar mayor, según la fuente.

Se conocen otros ejemplos en los que Murillo abordó la presente tipología, aunque esta obra, por estar destinada al retablo mayor, "supera en tamaño y calidad de ejecución a todas las conocidas".

La casa de subastas ha señalado la particularidad de que el cuadro posee permiso de exportación, expedido el 17 de febrero pasado. EFE

fcs/fs/ros

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