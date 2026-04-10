Confirman absolución al asesino del sacristán de Algeciras y su ingreso en un psiquiátrico

Madrid, 10 abr (EFE).- La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha confirmado la absolución para el hombre que asesinó a un sacristán en Algeciras el 25 de enero de 2023 por la eximente completa de alteración psiquiátrica, así como su internamiento por un plazo máximo de 30 años en un establecimiento psiquiátrico penitenciario.

En su sentencia, los magistrados confirman la que dictó la Sección Primera de este tribunal el pasado 28 de noviembre y rechazan los recursos presentados tanto por la Fiscalía como por la acusación particular ejercida por la viuda e hijos del sacristán asesinado y por las acusaciones populares representadas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Dignidad y Justicia, Vox, la Fundación Española de Abogados Cristianos y el Equipo de Víctimas de la Guardia Civil.

El Tribunal recuerda que en el caso de sentencias absolutorias el margen de maniobra de los tribunales de apelación es más restrictivo y que el relato de los hechos solo puede ser perjudicado en detrimento del acusado cuando concurre un error en la valoración de la prueba o cuando se omite el razonamiento sobre todas o algunas de las pruebas.EFE