Claudia Peña será la capitana de España para su choque ante Portugal en el Europeo

Redacción deportes, 10 abr (EFE).- La jugadora de Harlequins Claudia Peña ha sido elegida por el cuerpo técnico para abanderar a la selección española en el partido del próximo sábado ante Portugal por el Campeonato Europeo de Rugby.

Tras el triunfo inaugural ante Bélgica (39-0), la Selección Española Femenina de XV afronta la segunda jornada del Europeo con muchas rotaciones en busca de revalidar por novena ocasión consecutiva el título continental, informó la Federación Española.

Tal es así que el cuerpo técnico encabezado por el seleccionador francés Régis Sonnes ha decidido que tan solo cinco jugadoras presentes en el XV inicial ante Bélgica repitan alineación para el partido ante las lusas.

El centro de la cancha verá también el estreno de Anael Fernández. La jugadora del Stade Toulousain debutará con el 12 a la espalda, formando en la pareja de centros junto a la capitana Peña, que cumplirá 30 "caps" a sus 21 años.

En el banquillo se encuentra Carmen Nwatu, que con tan solo 17 años, podría debutar como ya lo hicieron en su momento Peña o Matilda Toca, mientras que la experiencia vendrá de la mano de la primera línea con Sidorella Bracic, Inés Antolínez y Cristina Blanco.

Por su parte, Naroa Azpitarte lucirá el 10 en su espalda para comandar a la selección y le acompañará Binbing Vergara con el número 9 que ejercerá de bisagra entre delanteras y tres cuartos.

Portugal, que llega en una clara línea ascendente de juego en los últimos años, tratará de aprovechar el factor campo para frenar a unas Leonas que tienen entre ceja y ceja sumar su décimo tercer título europeo, según la misma fuente. EFE