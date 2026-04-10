Espana agencias

Claudia Peña será la capitana de España para su choque ante Portugal en el Europeo

Guardar

Redacción deportes, 10 abr (EFE).- La jugadora de Harlequins Claudia Peña ha sido elegida por el cuerpo técnico para abanderar a la selección española en el partido del próximo sábado ante Portugal por el Campeonato Europeo de Rugby.

Tras el triunfo inaugural ante Bélgica (39-0), la Selección Española Femenina de XV afronta la segunda jornada del Europeo con muchas rotaciones en busca de revalidar por novena ocasión consecutiva el título continental, informó la Federación Española.

Tal es así que el cuerpo técnico encabezado por el seleccionador francés Régis Sonnes ha decidido que tan solo cinco jugadoras presentes en el XV inicial ante Bélgica repitan alineación para el partido ante las lusas.

El centro de la cancha verá también el estreno de Anael Fernández. La jugadora del Stade Toulousain debutará con el 12 a la espalda, formando en la pareja de centros junto a la capitana Peña, que cumplirá 30 "caps" a sus 21 años.

En el banquillo se encuentra Carmen Nwatu, que con tan solo 17 años, podría debutar como ya lo hicieron en su momento Peña o Matilda Toca, mientras que la experiencia vendrá de la mano de la primera línea con Sidorella Bracic, Inés Antolínez y Cristina Blanco.

Por su parte, Naroa Azpitarte lucirá el 10 en su espalda para comandar a la selección y le acompañará Binbing Vergara con el número 9 que ejercerá de bisagra entre delanteras y tres cuartos.

Portugal, que llega en una clara línea ascendente de juego en los últimos años, tratará de aprovechar el factor campo para frenar a unas Leonas que tienen entre ceja y ceja sumar su décimo tercer título europeo, según la misma fuente. EFE

Últimas Noticias

El brasileño Dos Santos ficha por el Virtus tras desvincularse del Estrella Roja

Infobae

El Bàsquet Girona, a alimentar su buena dinámica contra una de sus bestias negras

Infobae

El Breogán, a sellar su permanencia en la ACB con un triunfo ante Andorra

Infobae

Buscan a los autores de pancartas xenófobas tras el ataque con hacha en Granada

Infobae

CCOO participará en las movilizaciones en favor de la prórroga de los alquileres

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La red de bibliotecas contesta a Rufián tras preferir “llenar TikToks” antes que salas de lectura: “La cultura pública merece mayor respeto”

La red de bibliotecas contesta a Rufián tras preferir “llenar TikToks” antes que salas de lectura: “La cultura pública merece mayor respeto”

Las autoridades israelíes excluyen a España del organismo que regula el alto al fuego en Gaza: “Sánchez ha perdido cualquier capacidad para ser un actor útil”

María Corina Machado recibirá la Llave de Oro de Madrid “por su compromiso con los derechos humanos y la democracia, siendo un símbolo universal”

Un padre separado pide la custodia compartida de sus hijos y un reparto equitativo de los gastos y la Justicia le da la razón: los menores pasarán una semana con cada progenitor

La Fiscalía recurre la condena contra el ex fiscal general del Estado y denuncia la vulneración de cinco derechos fundamentales

ECONOMÍA

Los pensionistas que cobraron una indemnización de 1.800 euros por la denegación del plus por hijos deberán tributarla en la Renta

Los pensionistas que cobraron una indemnización de 1.800 euros por la denegación del plus por hijos deberán tributarla en la Renta

Las familias españolas tienen más dinero que nunca: la riqueza neta de los hogares llega a su récord al cierre de 2025

Los pescadores alertan del “inminente cese de la actividad” si el Gobierno no aprueba medidas adicionales contra el aumento de los combustibles

El litro de gasóleo sube hasta los 1,91 euros, el mismo precio que antes de la rebaja fiscal del Gobierno

Estos son los descuentos en los impuestos a los que puedes acceder si tienes familia numerosa y compras una casa

DEPORTES

Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes

Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes

El Real Madrid desmiente que vaya a fichar a un director deportivo y respalda a José Ángel Sánchez: “Nos ha permitido vivir una de las etapas más exitosas”

Ilia Topuria desvela en ‘El Hormiguero’ la negociación de su combate en la Casa Blanca y se dirige a Makhachev: “Ya tuvo excusas una vez, ahora las tiene por segunda vez”

El informe que desnuda la crisis del fútbol italiano: 730 millones en pérdidas, una liga envejecida y la última en agresividad

Las palabras de Alcaraz tras su victoria ante Etcheverry en Montecarlo: “He logrado volver cuando las cosas se han puesto más difíciles”