CCOO participará en las movilizaciones en favor de la prórroga de los alquileres

Madrid, 10 abr (EFE).- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha manifestado este viernes su voluntad de convocar y participar, junto a otros sindicatos y organizaciones sociales de defensa del derecho a la vivienda, en las movilizaciones que estimen oportunas de forma conjunta en favor del decreto ley que prorroga dos años los contratos de alquiler.

"Es bueno que la sociedad civil exprese en la calle la preocupación profunda que hay con los precios de la vivienda, en alquiler y en propiedad, y que se movilice para exigir a los grupos parlamentarios que estén a la altura de las circunstancias", ha dicho Sordo, tras una reunión con el coordinador general de IU y candidato en Andalucía, Fernando Maíllo.

Sordo ha exigido a los grupos parlamentarios la convalidación de un decreto "justo", en un momento en que la inflación está por encima del 3 % y de incertidumbre por las consecuencias económicas de la guerra en Irán.

El decreto ley, pendiente de convalidación en el Congreso, permite que los inquilinos pidan una prórroga adicional de hasta dos años para contratos de vivienda habitual que finalicen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limita al 2 % la actualización anual de la renta.

Por su parte, Maíllo ha hecho hincapié en que los inquilinos afectados por la convalidación de este decreto son votantes de todos los partidos y ha llamado a dar la "batalla movilizadora para que los grupos sepan cuál es el sentir social y les suponga un coste si no lo ratifican, porque van en contra de sus propios votantes".EF

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