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Casi 9.000 personas murieron en las listas de espera de la dependencia de enero a marzo

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Madrid, 10 abr (EFE).- Casi 9.000 personas murieron esperando una resolución del sistema de la dependencia en el primer trimestre de 2026, según el Observatorio Estatal para la Dependencia, que eleva la lista de espera hasta 271.556 personas, ya que no excluye las que llevan menos de seis meses (plazo establecido por la ley) como hace el Ministerio de Derechos Sociales, que la fija en 152.249 personas.

Así figura en el informe del observatorio de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales publicado este viernes tras presentar Derechos Sociales los datos del Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) a 31 de marzo de 2026, y que critica que el Ministerio y las comunidades proclamen que se bate el récord de personas atendidas cada año "para justificar su triunfalismo y ocultar la realidad".

El observatorio cuantifica en 271.556 las personas en listas de espera (13.389 más que a finales del pasado año): 118.716 pendientes de una valoración y 152.840 esperando prestaciones y servicios que tienen reconocidos.

Por su parte, el Ministerio de Derechos Sociales no incluye en la lista de espera a las personas que llevan en esa situación menos de seis meses, que es el plazo máximo fijado por la ley para responder los procedimientos; estima que son 152.249 personas y destaca que esa lista baja un 16,6 % en un año.

La asociación critica que no se incluya en la suma total a todas las personas reales y sus familias que están esperando durante meses una respuesta de la administración. Según su evaluación, con los datos oficiales, "se necesitarían 86 años para lograr que no hubiese lista de espera".

El observatorio señala que de las 8.996 personas que han fallecido  en estos tres meses (992 más que el año pasado a estas alturas), 4.628 lo hicieron esperando ser valoradas y 4.368 a recibir la prestación a la que tenían derecho.

Casi la mitad de estas muertes se concentran en Cataluña (2.886) y Andalucía (1.567), mientras que Galicia es la comunidad con menos fallecimientos en lista de espera, con 21, detallan los profesionales de los servicios sociales.

"Es lógico que, mientras haya decenas de miles de personas en las listas de espera, cada vez aumente más el número de personas beneficiarias, aunque sea con servicios de 'low cost'", reprocha la asociación.

Sobre estas críticas de que el sistema ofrece servicios de bajo coste se ha pronunciado en la presentación del panel la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, que ha reconocido que "el peso de las prestaciones en el total" del sistema "quizá es más alto del que sería deseable".

Ha incidido no obstante en que hay "una voluntad y un compromiso por parte de las comunidades autónomas por reducir la lista de espera y por continuar aumentando el porcentaje de servicios que se ofrecen, reduciendo el de prestaciones". EFE

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