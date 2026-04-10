Carmona: Fue un honor marcar el gol que dio el Mundial, siempre lo llevaré en mi memoria

Carlos Mateos Gil

Las Rozas (Madrid), 9 abr (EFE).- Olga Carmona (Sevilla, 2000) siempre será historia del fútbol español como autora del gol que dio a la selección el que, de momento, es su único Mundial femenino. Ese logro lo define como "un honor" que siempre llevará en su memoria.

Pero resulta injusto quedarse sólo con eso en la trayectoria de una de las capitanas del combinado nacional, un ejemplo de compromiso y pundonor en el costado izquierdo, el del corazón que bien puede representar esta futbolista formada en el Sevilla y que dejó el Real Madrid al final de la pasada temporada para dar el salto a la Liga francesa, con el PSG.

Pregunta (P): Revalidar el título, o al menos estar cerca de hacerlo, ¿es una obligación para España?

Respuesta (R): Aquí hablamos de exigencia más que de obligación. El fútbol es un deporte muy aleatorio, pero dentro de eso queremos controlar lo máximo posible, queremos tener las máximas posibilidades de acercarnos a ganar. Creo que está claro que la exigencia de España es máxima.

P: Uno de los dos duelos que juegan en esta ventana, ambos de clasificación para el Mundial de 2027, es en Wembley contra Inglaterra. ¿Es el mejor estadio en el que ha jugado?

R: A pesar de que el último partido allí no salió a favor, es uno de los mejores estadios en los que he jugado junto al del Mundial, que también era enorme y estaba lleno de personas. Wembley es un estadio top.

P: Cuando una ve que hay 60.000 personas en las gradas de Wembley... ¿siente un poquito de envidia sana?

R: Eso es a lo que hay que aspirar, ¿no? Al final creo que Inglaterra y la liga inglesa son un referente en todo, y en el fútbol femenino mucho más. Siempre que hemos ido a jugar allí ha sido un espectáculo, estadios llenos... es un poco es lo que se está trabajando en la Federación Española, cada vez se está respondiendo mejor a las entradas a los estadios. Se vio en el Wanda Metropolitano, con una buena entrada para la final de la Liga de Naciones. Poco a poco estamos mejorando en eso.

P: Y se verá también en Córdoba, que es donde se enfrentan a Ucrania. ¿Es más especial para usted jugar en Andalucía un partido?

R: Claro que sí. Jugar en Andalucía para mí es muy especial. No sólo porque es mi tierra, sino también porque me acerco a lo que es mi casa; mi familia puede estar y evidentemente me hace muchísima ilusión.

P: Se ha creado una rivalidad muy interesante con las inglesas. Les ganaron la última final de la Eurocopa. ¿Hay sentimiento de revancha?

R: Yo creo que sentimiento de revancha, no. Pero creo que somos dos grandes selecciones que nos tenemos mucho respeto, nos hemos jugado cosas muy importantes. Queremos ganar allí y ganar también la vuelta en España. Lo primero es ese partido en Wembley, que para nosotras es especial para nuestra clasificación.

P: En esos cara a cara, ustedes se impusieron en la final del Mundial con un gol suyo. ¿Qué le debe a ese tanto? ¿Hubiera preferido que lo marcase otra y que los periodistas no le preguntásemos siempre por él?

R: Tanto como eso no. Marcarlo para mí fue un honor, siempre lo llevaré en mi memoria y fue algo muy especial. Cada partido va a ser diferente y, de hecho, la última vez que nos enfrentamos para nada lo tuve presente.

P: ¿Cuántas veces le han dado las gracias por marcarlo?

R: Muchas. Me han preguntado mucho, me han puesto el vídeo... la verdad que ha sido muy repetitivo. Es algo muy bonito, pero ya es pasado. El fútbol no tiene prácticamente memoria y ahora nos tenemos que centrar en el partido que viene ahora.

P: Seguramente ese fue uno de los momentos más felices de su vida y en contraste, en paralelo, vivió el que seguramente sea uno de los más tristes, el fallecimiento de su padre. ¿Cómo fue gestionar esa montaña rusa de sensaciones?

R: Siempre lo digo, el Mundial para mí fue una alegría inmensa hasta el momento en el que me enteré de la noticia de mi padre. Fue muy difícil de gestionar y fueron meses complicados porque no te da tiempo a celebrarlo cuando ya te enteras de lo otro. De hecho si tengo que decirte qué sensación me transmite ahora mismo ese día, te diría que es amarga y negativa. No me quedo con ganar en sí la Copa del Mundo.

P: ¿Ha tenido que trabajar mucho psicológicamente en torno a todo lo que sucedió ese día?

R: Sí, pero no sólo en torno a lo que sucedió ese día. Vengo trabajando desde hace años la parte mental. En la élite es muy importante y es lo que marca la diferencia entre ser un jugador bueno y un jugador top. Si la cabeza no te funciona, el resto tampoco te va a funcionar. Siempre lo he trabajado y por eso creo que tengo esa personalidad, esa madurez que he tenido desde tan temprano.

P: ¿Qué tiene España de especial con respecto al resto de selecciones del mundo?

R: Para mí, lo que tenemos y lo que nos hace especiales es lo que hacemos con el balón. Evidentemente también hemos dado ese salto a nivel físico, que era lo que nos venía faltando años atrás en esos partidos de máxima exigencia. Ya lo tenemos y eso, sumado a lo que hacemos con el balón, nos convierte en una selección muy potente. Sabemos que tenemos que seguir trabajando, siempre hay cosas por mejorar. La exigencia de este equipo es máxima y vamos a seguir queriendo mantener el top uno en el ránking. EFE

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