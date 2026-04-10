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Cantabria amanece con un solo incendio forestal activo de los 156 registrados en abril

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Santander, 10 abr (EFE).- Cantabria ha amanecido este viernes con un solo incendio forestal activo, registrado en el municipio de Los Tojos, tras los 156 fuegos que se han producido en los diez días del mes de abril que han trascurrido.

Sin embargo, la Consejería de Desarrollo Rural del Gobierno cántabro mantiene la fase de preemergencia del plan de prevención contra incendios, el Infocant, y los efectivos forestales en marcha, ya que cuatro fuegos no están extinguidos pero sí controlados.

En un audio remitido por el Gobierno cántabro, el director general de Biodiversidad, Ángel Serdio, asegura que se espera que las condiciones meteorológicas sean mañana, sábado, favorables para lograr la extinción de todos los incendios que puedan producirse en Cantabria.

Ayer, jueves, se registraron un total de 16 incendios forestales y los bomberos del Gobierno de Cantabria tuvieron que actuar en su extinción, contando con el apoyo de medios aéreos.

El equipo del helicóptero del Ejecutivo regional actuó en un incendio forestal de Pujayo, en Bárcena de Pie de Concha, donde ha realizado 14 descargas. En otro localizado en el monte Argüebanes (Camaleño) no pudo actuar por la meteorología adversa en la zona. EFE

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