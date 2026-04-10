Buscan a los autores de pancartas xenófobas tras el ataque con hacha en Granada

Granada, 10 abr (EFE).- La Guardia Civil ha abierto una investigación para identificar al autor o autores de varias pancartas de contenido xenófobo que se han visto en diferentes puntos de Montefrío (Granada) después de que hombre de origen magrebí, ya en prisión, atacase a tres personas con un hacha.

Según han informado a EFE fuentes de este cuerpo armado, que se hizo cargo de la detención del asaltante y de investigar la motivación del triple ataque, de manera paralela se investiga un delito de odio por el contenido de varias pancartas exhibidas en el municipio.

Se trata de soportes con lemas contra la migración y la regularización de extranjeros que fueron retirados por otros vecinos del municipio, según ha adelantado este viernes el periódico Ideal.

La Guardia Civil también ha precisado que mantiene activo en Montefrío un dispositivo especial de seguridad para evitar incidentes después del ataque con hacha registrado el pasado lunes y por el que dos de las víctimas continúan hospitalizadas en estado grave.

Un juzgado en funciones de guardia de Loja decretó este jueves el ingreso en prisión del detenido, un hombre de 45 años investigado por tres delitos de tentativa de homicidio y de otros delitos de daños a vehículos y propiedades particulares.

La comunidad islámica de Montefrío condenó hace unos días el ataque, que consideró un hecho "aislado", y pidió mantener la calma y la convivencia, al igual que la alcaldesa, Remedios Gámez, que insistió el martes en que éste es un pueblo de gente trabajadora y respetuosa.

Según el Ayuntamiento, el detenido no estaba empadronado en el municipio, en el que podría llevar un mes aunque no hay constancia exacta sobre cuándo llegó ni dónde o con quién vivía. EFE

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