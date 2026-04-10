Awa Fam, Marta Suárez y Gabriela Jáquez irán a la noche del 'draft' de WNBA en Nueva York

Washington, 9 abr (EFE).- Las españolas Awa Fam y Marta Suárez, junto a la mexicana Gabriela Jáquez, entre otras, asistirán al 'draft' de la WNBA que tendrá lugar el próximo lunes en Nueva York, según informó este jueves la liga.

Fam, pívot alicantina de 19 años que milita en el Valencia Basket, se perfila como posible número uno del 'draft', una elección que está en manos de las Dallas Wings, que en 2025 ya seleccionaron en la primera posición a Paige Bueckers.

También ha confirmado asistencia la pívot asturiana Marta Suárez, que ha desarrollado su carrera en el baloncesto universitario de Estados Unidos y llega tras firmar una destacada actuación en la 'March Madness' de la NCAA con Texas Christian University (TCU).

Suárez aportó 33 puntos y 10 rebotes al triunfo de las Hornet Frogs sobre las Virginia Cavaliers (79-69) en la ronda 'Sweet 16' (octavos de final' antes de caer eliminadas en cuartos a manos de South Carolina.

Suárez, de 23 años, es citada en las proyecciones del 'draft' como una posible elección en los compases finales de la primera ronda.

Y la WNBA también confirmó la asistencia a la gana de Nueva York de Gabriela Jáquez, convertida en la heroína de las UCLA Bruins en la conquista del título universitario el pasado domingo.

Jáquez, hermana de Jaime Jáquez Jr. de los Miami Heat, ha dado un salto en las proyecciones tras liderar a las Bruins con 21 puntos y 10 rebotes a su primer campeonato desde 1978.

Aunque nacidos en California, los hermanos Jáquez representan a México a nivel de selecciones.

Acompañará a Betts en Nueva York su compañera en las UCLA Lauren Betts, que fue elegida como 'MVP' del torneo.

Betts, pívot de 2,01 metros, nació en Vitoria (País Vasco) cuando su padre, Andrew Betts, militaba en el Baskonia (entonces TAU Cerámica). Betts también jugó en el Real Madrid y el Joventut de Badalona.

La WNBA no ha confirmado la asistencia de la otra jugadora española que emerge como probable 'pick' de primera ronda, Iyana Martín, de 20 años, que milita en Perfumerías Avenida de Salamanca. EFE