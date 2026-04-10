Aumento generalizado de temperaturas hoy y lluvias localmente fuertes en Andalucía

Madrid, 10 abr (EFE).- Este viernes se espera un aumento generalizado de las temperaturas que se notará especialmente en el Cantábrico, aunque la borrasca situada en el suroeste peninsular dejará cielos cubiertos en el centro y sur con probables tormentas localmente fuertes en Andalucía.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de un aumento notable y generalizado de las temperaturas para este viernes, sintiéndose con especial fuerza en las máximas en el Cantábrico (más de 6 grados) y en las mínimas en Cáceres y oeste de la meseta sur.

La borrasca situada al suroeste de la península dejará cielos cubiertos en buena parte del centro y sur peninsular, con tormentas localmente fuertes que afectarán a Andalucía y que podrán extenderse por Extremadura y el oeste de la meseta sur a partir del mediodía. En el resto del territorio, cielos poco nubosos o despejados.

En el interior de Galicia y Asturias, valle del Guadalquivir y en el litoral valenciano, se darán brumas y nieblas matinales, además de que se mantendrá el polvo en suspensión en el sur peninsular.

Predominarán los vientos flojos en toda la península con posibles rachas muy fuertes asociadas a las tormentas.

En Canarias se vivirá un día inestable con cielos nubosos, precipitaciones en general débiles y viento moderado con rachas muy fuertes.

.-GALICIA: predominio de cielos poco nubosos en la mayor parte del territorio, con un posible crecimiento de la nubosidad en las montañosas de Orense y Lugo por la tarde. Temperaturas mínimas en ascenso o con pocos cambios; máximas en ascenso. Viento flojo con intervalos de intensidad moderada.

.-ASTURIAS: abundante nubosidad por la mañana que irá desapareciendo a lo largo del día, quedando restringida a las zonas de montaña, donde se podrá producir algún chubasco. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o con pocos cambios; máximas en ascenso, especialmente en la cordillera. Viento flojo con intervalos de intensidad moderada.

.-CANTABRIA: cielos poco nubosos, temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso, y viento flojo.

.-PAÍS VASCO: cielos poco nubosos, temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso. Viento flojo.

.-CASTILLA Y LEÓN: cielos poco nubosos aumentando a intervalos nubosos en el sur y en el este con probabilidad de chubascos ocasionales. Temperaturas en ligero ascenso, salvo las mínimas del noreste que descenderán ligeramente. Viento flojo en general con algunas rachas fuertes.

.-NAVARRA: cielos poco nubosos. Temperaturas mínimas con pocos cambios o ligero descenso; máximas en ligero ascenso. Viento flojo.

.-LA RIOJA: cielos poco nubosos. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero o moderado ascenso en la sierra, sin cambios en el valle. Viento flojo en general.

.-ARAGÓN: cielos poco nubosos o despejados tendiendo a intervalos nubosos por la tarde en los entornos montañosos. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Viento flojo ocasionalmente moderado en el sistema Ibérico de Teruel.

.-CATALUÑA: cielos poco nubosos o despeados con probables brumas y bancos de niebla en el litoral sur y central por la mañana. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios. Viento flojo con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral y prelitoral.

.-EXTREMADURA: intervalos nubosos con probabilidad de lluvias especialmente en la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas en ligero o moderado ascenso y máximas con ligeros cambios. Viento flojo con intervalos de moderado y rachas fuertes.

.-COMUNIDAD DE MADRID: cielos poco nubosos o despejados aumentando por la tarde a nubosos. No se descarta alguna lluvia débil y dispersa en el sur. Temperaturas en ascenso, especialmente notable en las mínimas. Viento flojo con algún intervalo de moderado.

.-CASTILLA-LA MANCHA: intervalos de nubes medias y altas aumentando la nubosidad por la tarde que dejará posibles tormentas en la mitad occidental en forma de granizo y acompañadas de barro. Temperaturas en ascenso generalizado. Viento flojo aumentando de intensidad en horas centrales.

.-COMUNIDAD VALENCIANA: cielos poco nubosos aumentando a intervalos nubosos al final del día en la mitad sur, donde también habrá algo de polvo en suspensión. Temperaturas en ligero ascenso. Viento moderado en el litoral y flojo en el resto con intervalos de intensidad moderada en Alicante e interior de Valencia.

.-REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos aumentando a nubosos al final del día, cuando también aumentará la concentración de polvo en suspensión. Temperaturas en ascenso. Viento flojo tendiendo a moderado y con intervalos fuertes en el litoral a partir del mediodía.

.-BALEARES: cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento flojo tendiendo a moderado por la tarde con intervalos de brisa.

.-ANDALUCÍA: intervalos nubosos con probables chubascos ocasionales en la vertiente mediterránea por la mañana; por la tarde, cielos muy nubosos con las lluvias extendiéndose a más zonas y afectando especialmente a la mitad occidental. Temperaturas mínimas con pocos cambios en la mitad occidental y en ascenso en el resto; máximas en ascenso en la mitad oriental y sin cambios en el resto.

Viento entre moderado y fuerte con posibles rachas fuertes en la sierra y litoral almeriense. Viento flojo en el resto con intervalos moderados en el litoral atlántico por la tarde.

.-CANARIAS: en la vertiente norte de las islas montañosas, así como Lanzarote y Fuerteventura, cielos nubosos con precipitaciones débiles. En el resto, intervalos nubosos sin descartar lluvias ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado con intervalos fuertes en zonas altas y medianías y rachas muy fuertes a partir del mediodía en cumbres y medianías de las vertientes este y oeste de La Palma, El Hierro y La Gomera. EFE