Arne Slot, entrenador del Liverpool: "Siento el apoyo de los aficionados y los dueños"

Londres, 10 abr (EFE).- Arne Slot, técnico del Liverpool, afirmó que siente el apoyo de los aficionados, de los dueños y de los directores deportivos del club ante la delicada situación que vive tras estar al borde de quedarse en blanco esta temporada.

El Liverpool, que ya está eliminado de las copas domésticas que solo aspira a meterse entre los cinco primeros en la Premier League, cayó en la ida de los cuartos de Champions League contra el Paris Saint Germain y necesitan una remontada épica en Anfield el martes para meterse en semifinales.

Esta situación crítica, tónica habitual de toda la temporada, ha puesto en el disparadero a Slot, que no tiene asegurado ni acabar este curso ni mucho menos seguir el año que viene.

"Me repito mucho, pero noto mucho apoyo. No solo de los dueños, pero también de los directores deportivos y, aunque suene raro, también de los aficionados", dijo Slot este viernes en rueda de prensa.

"En París, los jugadores salieron a calentar después de haber perdido 4-0 contra el Manchester City y los aficionados empezaron a cantar inmediatamente. Es justo decir que nos superaron, pero durante los noventa minutos no pararon de cantar y aplaudirnos. Lo he dicho muchas veces, el club sabe el momento que atravesamos, pero noto el apoyo", apuntó el holandés.

Las dos últimas derrotas, el 4-0 contra el City y el 2-0 frente al PSG, han hecho mucho daño a la reputación de Slot, que además ha tenido una relación atípica con la afición por ciertos comentarios contrarios al club. Esto, unido a la disponibilidad en el mercado de una leyenda como Xabi Alonso ha aumentado los rumores sobre su posible marcha este verano si no aseguran la clasificación a la Champions League del año que viene. EFE