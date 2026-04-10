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Albares exige disculpas a PP por rebajar la retención del casco azul español: Me avergonzó

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Madrid, 10 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha exigido que el PP se disculpe por el hecho de que su portavoz en el Congreso, Ester Múñoz, quitara importancia a la retención de un casco azul español en el Líbano y que ésta se excuse ante el militar y su familia: "Me avergonzó profundamente".

Albares se ha referido al comentario que hizo ayer Muñoz cuando al ser preguntada por el casco azul español retenido en el Líbano por el Ejército israelí, respondió que ella ha estado retenida en controles de tráfico más tiempo.

Se trata de un soldado español bajo bandera de las Naciones Unidas, con un estatuto muy específico, que supone "una inviolabilidad total", ha explicado el ministro en declaraciones en el Senado, donde comparece para dar cuenta de la posición española en la guerra en Oriente Medio y del acuerdo sobre Gibraltar, como hizo ayer en el Congreso.

A un soldado español, ha defendido el ministro, "no se le retiene ni se le toca ni un solo segundo".

Ha insistido en que es "una vergüenza" viniendo de alguien que es una diputada, que tiene que representar a la soberanía del pueblo español y de un partido "que un día gobernó España", ha criticado el ministro.

Militares israelíes detuvieron el pasado martes a un casco azul español en Líbano tras bloquear un convoy logístico de la misión de paz de la ONU (FINUL), que fue liberado en menos de una hora después de que España trasladara su "más enérgica protesta" tanto ante Naciones Unidas como ante Israel. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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