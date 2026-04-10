Albares defiende que el 'no a la guerra' "no es un eslógan" ante las críticas de PNV y Junts, que lo ven "insuficiente"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha sostenido este viernes que la oposición del Gobierno a la escalada bélica en Oriente Próximo enarbolada con el 'no a la guerra' "no es un eslógan ni una pancarta electoral", ante las críticas del PNV y Junts, que lo consideran insuficiente.

En la Comisión de Exteriores del Senado, el portavoz del ramo del PNV, Luis Jesús Uribe-Etxebarria, ha recriminado a Albares que el debate en torno a la guerra de Irán se ha detenido en rechazarla y no se ha abordado el resultado político del conflicto. A su juicio, "decir 'no a la guerra' es insuficiente si se deja intacto el sistema existente".

En la misma línea se ha expresado el portavoz de Junts, Eduard Pujol, que ha urgido al ministro a no dejar el 'no a la guerra' en "una pancarta o una frase creativa", y ha afirmado que el Gobierno ha convertido el lema "en un anuncio de marketing político y una cuña electoral". "La paz es una responsabilidad", ha agregado el senador.

En este contexto, ha advertido a Albares que "cuando se juega con la guerra para ganar votos, a la larga se acaba perdiendo la credibilidad". "No utilicen el desorden global para hacer política interna, es una mala fórmula, sean coherentes y responsables", ha añadido.

De su lado, Albares ha sostenido que el 'no a la guerra' "no es un eslógan, una pancarta electoral ni electoralismo", sino "el sentimiento mayoritario de los españoles". "La política exterior de España es una emanación de ese sentimiento mayoritario", ha rematado.