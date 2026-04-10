A prisión 2 años por homicidio imprudente tras la muerte de dos trabajadores en Burgos

Burgos, 10 abr (EFE).- El Tribunal de Instancia-Sección Penal 1 de Burgos ha condenado por homicidio imprudente grave y un delito contra los derechos de los trabajadores a dos años y cuatro meses de prisión a cada uno de los responsables de las empresas en las que estaban contratados los dos trabajadores que fallecieron el 9 de agosto de 2021 en un accidente laboral en una empresa de Burgos capital.

La jueza considera que, como máximos responsables, "establecieron o permitieron un procedimiento de trabajo inseguro en el que no se evaluaron los riesgos inherentes", así como que los trabajadores no utilizaran líneas de vida ni usaran arneses de seguridad, según recoge la sentencia facilitada por el gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

Los hechos tuvieron lugar el 9 de agosto de 2021, cuando los dos trabajadores fallecidos se encontraban realizando labores de retirada de placas de fibrocemento de la cubierta de una nave de la empresa Gonvarri, y cayeron de una altura de 11 metros cuando dicha cubierta colapsó.

La obra había sido adjudicada a la empresa Grijalvo Material de Construcción, que a su vez había subcontratado a Abriga Norte para la retirada de amianto, y era para esta segunda para la que trabajaban los dos fallecidos, uno de 28 años -casado y con una niña de 1 año-, y otro de 40, soltero y sin hijos.

La sentencia del Tribunal de Instancia-Sección Penal recoge que los dos acusados, que eran los máximos responsables de sus empresas, fueron los que decidieron el modo de intervenir en la cubierta, sin supervisar los trabajos y sin garantizar las medidas de seguridad a los trabajadores.

Para la retirada de las placas de fibrocemento ambos tomaron la decisión de abrir un hueco en la cubierta mediante el corte de las correas metálicas que formaban parte de la estructura de la misma, e "indiferentes al procedimiento de trabajo" permitieron que se cortara todo el cordón de la soldadura, lo que provocó el colapso de la cubierta y que los trabajadores cayeran al vacío.

La sentencia los considera a ambos responsables de dos delitos de homicidio por imprudencia grave y de un delito contra los derechos de los trabajadores, y los condena a cada uno de ellos a 2 años y 4 meses de prisión (un año y mes de prisión por cada delito de homicidio).

Además, la sentencia establece una indemnización para los familiares de los dos fallecidos que supera los 750.000 euros; también condena subsidiariamente a las empresas Abriga Norte y Grijalvo Material de Construcción, y como responsables civiles directos a sus compañías aseguradoras.

Contra la sentencia, emitida el 24 de marzo, cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Burgos.EFE