112-106. Los Knicks avisan a los Celtics y mantienen viva la lucha por el segundo del Este

Washington, 9 abr (EFE).- Los New York Knicks se impusieron este jueves a los Boston Celtics por 112-106, en un duelo con sabor a 'playoff', posible antesala de unas semifinales del Este en las que ambos podrían reencontrarse.

Además, el triunfo de los Knicks frena, por ahora, que los Celtics amarren el segundo puesto en el Este, que les daría el factor cancha en esas hipotéticas semifinales.

Sin embargo, los Celtics (54-26) aventajan a los Knicks (52-28) en dos victorias con solo dos partidos por disputar, por lo que el 'sorpasso' parece una quimera. Los Knicks han ganado tres de los cuatro duelos directos entre ambos esta temporada.

El partido de este jueves marcó además el regreso de Jayson Tatum al Madison Square Garden, escenario en el que sufrió la rotura del tendón de Aquiles hace once meses, precisamente en esas mismas semifinales del Este.

Hoy, Tatum quedó cerca del triple-doble con 24 puntos, 13 rebotes y 8 asistencias, aunque firmó una noche flojo 7 de 22 en tiros de campo (31,8 %), incluido un 2 de 10 en triples, además de 6 pérdidas.

El duelo entre Knicks y Celtics estuvo marcado por la igualdad, con 16 alternancias en el marcador y hasta 13 empates, sin que ninguno lograra despegarse.

Los Knicks, expertos en dominar los minutos finales, se hicieron dueños del último cuarto (31-23) con 15 puntos de Josh Hart, incluidos dos triples en los últimos segundos.

Hart terminó el partido con 26 puntos, mientras que Jalen Brunson firmó 25 puntos y 10 asistencias.

Jaylen Brown, que promedia 28,8 puntos esta temporada con Boston, descansó por una tendinitis en el tendón de Aquiles. El 'rookie' Hugo González, que ha perdido protagonismo desde el regreso de Tatum, no tuvo minutos. EFE

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