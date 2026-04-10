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11-11. El Sant Andreu despierta en el último cuarto y rescata un empate

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Barcelona, 10 abr (EFE).- El Sant Andreu, vigente campeón de Europa, despertó este viernes en el último cuarto tras llegar a ir perdiendo 2-7 y rescató un empate en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Vouliagmeni griego (11-11) que le mantiene con opciones intactas de regresar a la Final a Cuatro.

El equipo dirigido por Javi Aznar vivió un encuentro muy complicado y estuvo durante muchos minutos contra las cuerdas, en un partido en el que no entró con la intensidad ni la concentración exigidas ante un rival peligroso, que con un waterpolo práctico y eficaz pudo sentenciar la eliminatoria.

Obligado a reaccionar si no quería verse abocado a una hazaña en tierras griegas, el conjunto barcelonés encontró entonces su punto de inflexión. Se soltó, empezó a imponer su juego y, con una gran actuación de Ariadna Ruiz, autora de tres goles, firmó un parcial de 8-3 que le permitió igualar el choque (10-10, min. 25).

A partir de ahí se abrió un nuevo escenario. El vigente campeón había logrado reengancharse al partido e incluso logró ponerse por delante (11-10) con un tanto de la propia Ariadna Ruiz, aunque la reacción duró poco y en la siguiente acción Lola Moolhuijzen devolvió la igualdad (11-11).

Ambos equipos dispusieron de un penalti para desnivelar el marcador antes del final, pero ni Anna Krassa ni Elena Ruiz estuvieron acertadas. En el último ataque, el Vouliagmeni aún tuvo la opción de llevarse la victoria, aunque tampoco la aprovechó, y el 11-11 definitivo deja la eliminatoria completamente abierta de cara a la vuelta, programada para el 16 de mayo. EFE

avm/asc

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