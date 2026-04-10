0-0. La Real Sociedad B perdona la vida y no aprovecha la espesura del Ceuta

Rafael Peña

Ceuta, 10 abr (EFE).- La Real Sociedad B ha sumado esta noche en Ceuta un punto que le ha sabido a poco al perdonar la vida a un equipo ceutí que estuvo muy espeso, que no inquietó el marco rival y que salvó un empate gracias a su portero y a los errores de los delanteros donostiarras.

Los dos equipos se presentaban al partido después de haber conocido la derrota en sus últimas apariciones ligueras, aunque con diferentes lecturas. Los locales lo hacían tras perder ante el Eibar (3-0) en su segundo encuentro consecutivo a domicilio mientras que el filial lo hacía tras sumar ante el Real Sporting de Gijón (1-0) su cuarto tropiezo consecutivo, de ahí la mala racha de los visitantes.

El técnico ceutí José Juan Romero optó por “agitar” poco su alineación dando entrada a Guille Vallejo, Matos, Kuki Zalazar y Bassinga mientras que el donostiarra Jon Ansotegi cambiaba el centro del campo entero y el lateral izquierdo, por lo que entraban Agote, Dani Díaz, Oleaga, Mikel Rodríguez y Gorosabel.

Esta previa deja paso a un primer tiempo donde la Real puso el primer aviso a los nueve minutos cuando Mariezkurrena, al borde del área pequeña, estrellaba su disparo en el poste. En un partido con alternativas en el control del balón, el Ceuta no ponía en aprietos el marco rival mientras que los visitantes volvían a intentarlo con un remate de Dani Díaz a los veintiún minutos que se marchó cerca de la escuadra izquierda de Guille Vallejo.

Nuevamente Dani Díaz, a falta de diez minutos para finalizar el primer periodo, lo intentó con un disparo desviado dentro del área ante un equipo ceutí muy espeso que cerraba esta mitad sin haber visto la cara del portero rival y con dos serios sustos en el cuerpo con una galopada de Dani Díaz que salvaba Carlos Hernández y luego otro remate de Mariezkurrena que rechazó bajo palos Marino.

La Real Sociedad B siguió perdonando la vida a los ceutíes en la segunda parte. A los ocho minutos Carrera se plantaba solo ante Guille Vallejo pero el portero local evitaba con su cuerpo el 0-1, siendo los mismos protagonistas nueve minutos después y salvando el portero local, con una mano, el tanto donostiarra.

El Ceuta continuó sin claridad de ideas en ataque mientras que la Real inquietó con un remate desviado de Agote (m. 76). En el tramo final del partido los visitantes asediaron para buscar el gol pero sin acierto mientras que los locales se contentaron con un empate que le supo a gloria.

- Ficha técnica:

0 - AD Ceuta: Guille Vallejo; Aisar, Matos, Carlos Hernández, Diego González; Youness, Marino, Bassinga (Konrad, min. 46), Kuki Zalazar (Campaña, min. 66); Koné (Marc Domenech, min. 76) y Marcos Fernández.

0 – Real Sociedad B: Arana; Dadie, Agote, Kita, Ayo; Dani Díaz (Astiazarán, min. 76), Oleaga, Mikel Rodríguez, Gorosabel (Eceizabarrena, min. 67); Mariezkurrena (Ramírez, min. 90) y Carrera.

Árbitro: Dámaso Arcediano Monescillo (Comité Castellano-Manchego). Enseñó cartulinas amarillas a los ceutíes Koné (m. 28) y Diego González (m. 60) así como a los donostiarras Gorosabel (m. 11), Ayo (m. 52), Kita (m. 59) y Oleaga (m. 79).

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima quinta jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Alfonso Murube con la presencia de 4.964 espectadores. Los dos equipos lucieron elásticas realizadas especialmente para este encuentro, estrenando la denominada “Jornada Retro”. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Arjan Bhagwandas, ex presidente de la AD Ceuta entre los años 1981 y 1983. EFE