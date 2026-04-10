0-0. El empate en Rosario garantiza la soledad en la cima de Universidad Central

Buenos Aires, 9 abr (EFE).- Rosario Central, con la presencia estelar de Ángel Di María, e Independiente del Valle empataron este jueves sin goles en el partido que bajó el telón de la primera jornada del Grupo H de la Copa Libertadores, cuyo primer líder es Universidad Central de Venezuela.

El Estadio Gigante de Arroyito de Rosario lució colmado en las gradas y generó un clima de tensión que consagró como figura al portero colombiano Aldair Quintana, que con sus intervenciones maquilló la pérdida por expulsión desde el minuto 60 de Junior Sornoza.

El encuentro fue intenso desde el primer minuto y una gran actuación colectiva terminó con un remate del colombiano Jaminton Campaz que se fue desviado.

Sin embargo, entre los minutos 9 y el 16, Independiente del Valle tuvo tres opciones claras con remates de media distancia de Jordy Alcívar y Layan Loor, que exigieron a Jeremías Ledesma. También hubo un mano a mano de Matías Perelló que resolvió mal por encima del travesaño.

A partir de ese momento, el equipo local dispuso de un tímido remate de Alejo Véliz y un zurdazo de Ángel Di María en el minuto 26 que exigió una salvada espectacular de Quintana.

La respuesta de la visita llegó en el minuto 42 cuando Carlos ‘Charly’ González falló un remate en el área chica y el balón se fue a centímetros del poste derecho del portero Jeremías Ledesma.

Antes del final de la primera etapa el chileno Vicente Pizarro tuvo la última para abrir el marcador pero su remate se fue desviado tras una gran jugada de Ángel Di María, que volvió a jugar la Copa Libertadores tras 20 años.

En el segundo tiempo, Rosario, impulsado por su público, fue en busca del gol y en los primeros compases una buena combinación de Campaz y Di María terminó en un centro que Alejo Véliz empujó a la red pero el gol fue anulado por una posición adelantada del colombiano.

En el minuto 60 un golpe sin pelota en la espera de un tiro de esquina de Junior Soronza sobre Ignacio Ovando derivó con la expulsión del capitán del Independiente del Valle.

El técnico Jorge Almirón puso al delantero Enzo Copete para aprovechar el jugador de más y sobre el final de Carlos Quintana para buscar el juego aéreo.

Sin embargo, el otro Quintana, Aldair el portero, lució imbatible y con sendas tapadas ante Campaz dejó su arco en cero además de un cabezazo de Véliz que se fue desviado.

Independiente del Valle tuvo la última con un remate de Juan Angulo que se fue desviado tras una contra eléctrica.

Tras este empate, Rosario Central el próximo miércoles visitará Asunción para medirse con Libertad, que hoy cayó por 3-1 en su excursión a territorio venezolano.

Independiente del Valle recibirá ese mismo día recibirá al flamante líder Universidad Central de Venezuela (UCV).

- Ficha Técnica

0. Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel (m.63, Enzo Copetti), Ignacio Ovando (m.82, Carlos Quintana), Gastón Ávila y Agustín Sández (m.89, Julián Fernández); Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.

Entrenador: Jorge Almirón.

0. Independiente del Valle: Aldair Quintana; Daykol Romero (m.73, Andy Velasco), Mateo Carabajal, Juan Viacava y Layan Loor; Justin Lerma (m.57, Ronald Briones), Jordy Alcívar y Matías Perelló (m.57, Aaron Rodríguez); Junior Sornoza y Emerson Pata (m.57, Darwin Guagua); Carlos González (m.87, Juan Angulo).

Entrenador: Joaquín Papa.

Árbitro: El colombiano Wilmar Roldán expulsó a Junior Sornoza (m.60) y amonestó a Franco Ibarra, Jaminton Campaz, Aldair Quintana y Carlos González.

Incidencias: Partido de la primera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores jugado en el Estadio ‘Gigante de Arroyito’, de Rosario. EFE

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