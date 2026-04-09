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Velasco: “Todos somos campeones de Europa y ahora hay que demostrarlo”

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Redacción deportes, 9 abr (EFE).- El seleccionador español de fútbol sala, Jesús Velasco, destacó la importancia de los dos partidos amistosos que su equipo disputará este viernes y sábado ante Finlandia en Nokia, los últimos de la temporada y los primeros tras conquistar el Europeo en Eslovenia hace dos meses.

Velasco subrayó que la convocatoria para estos encuentros ha sido diseñada con un doble objetivo: mantener la continuidad del proyecto ganador y, al mismo tiempo, dar cierto impulso a los clubes españoles que jugarán la fase final de la Liga de Campeones.

“Al final decidimos cambiar un poco para dar un poco de fuelle a los dos equipos que van a participar en la Copa de Europa”, explicó.

“Lo hemos aprovechado para traer un poco de esa vía nueva y mezclarla con lo que traíamos de la trayectoria de la Euro. Esperemos que vaya bien, vamos a ver mañana en qué nivel de juego respondemos”, señaló.

El técnico insistió en la necesidad de demostrar el título conseguido y no conformarse únicamente con el triunfo continental. “Todos somos campeones de Europa, eso es algo muy bueno y ahora hay que demostrarlo. Si no, no vale para nada”, afirmó.

En ese sentido, reconoció que el camino no será sencillo y que Finlandia planteará dificultades pese a no ser considerada un rival de élite.

“Estamos en un camino que es difícil y sabemos que aquí vamos a tener un partido difícil. A lo mejor cualitativamente es un equipo Finlandia que no tiene un nivel top, pero es un equipo duro, es un equipo que va a jugar en casa y somos conscientes de dónde hemos venido”, detalló.

Con estas palabras, Velasco refuerza la idea de que, tras el éxito europeo, el equipo debe mantener la exigencia y la concentración, aprovechando los amistosos para probar nuevas opciones y consolidar a los jugadores que podrían tener protagonismo en los próximos compromisos internacionales y en la competición europea de clubes.

EFE

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jmd/ism

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