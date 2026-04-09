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Unos 40 detenidos en Paraguay durante controles por partido entre Recoleta y San Lorenzo

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Asunción, 9 abr (EFE).- Al menos 40 personas fueron arrestadas en Asunción durante los controles por el partido de la fase de grupos de la Copa Sudamericana en el que el club local Recoleta y el argentino San Lorenzo de Almagro empataron 1-1, informó este jueves la Policía Nacional de Paraguay.

Entre los retenidos se reportaron 15 hinchas argentinos que dieron positivo en las pruebas de alcoholemia, pero fueron liberados tras la conclusión del encuentro disputado en el estadio Defensores del Chaco.

Otros tres seguidores de El Ciclón fueron aprehendidos por "posesión de sustancias estupefacientes", detalló la Policía en un informe.

También fueron arrestados cinco menores de 18 años que intentaran entrar al partido sin la compañía de un familiar o tutor adulto y 17 cuidacoches.

Previo al encuentro, un grupo de 24 hinchas del San Lorenzo de Almagro debió retornar a su país tras ser rechazado su ingreso por un puesto fronterizo en Paraguay, debido a una "prohibición de acceso a eventos deportivos" establecida contra ellos en una resolución del Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina.

Este miércoles, Recoleta y San Lorenzo se enfrentaron en la primera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana, que lidera el ecuatoriano Deportivo Cuenca después de que venciera por 1-0 al Santos brasileño.EFE

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