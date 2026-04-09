Unai López: "El resultado es prácticamente inmejorable"

Madrid, 9 abr (EFE).- Unai López, centrocampista del Rayo Vallecano y autor de uno de los tres goles en la victoria frente al AEK Atenas, dijo que el resultado (3-0) de cara a la vuelta de la eliminatoria de cuartos es "casi inmejorable".

El Rayo, con goles de Unai López, Isi Palazón y el marroquí Ilias Akhomach, venció al AEK Atenas en la ida de los cuartos de final de la Liga Conferencia y, a la espera de la vuelta en la capital griega, mantiene vivo y con muchas opciones el sueño de alcanzar la semifinales de la competición continental.

"Ha sido espectacular. El resultado es prácticamente inmejorable pero queda la vuelta, que sabemos que será muy complicada. Iremos a Grecia, con tranquilidad y humildad, a intentar volver a ganar", declaró Unai López, tras el partido.

A nivel personal, el centrocampista franjirrojo dijo estar "contento de ayudar al equipo y además aportar con un gol".

"Lo de Vallecas ha sido una locura, una vez más", finalizó. EFE