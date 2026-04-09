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Un detenido como presunto autor del homicidio de un joven en Tirgo (La Rioja)

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Logroño, 9 abr (EFE).- Un hombre ha sido detenido como presunto autor del homicidio, el pasado martes, de un joven de 29 años que se dedicaba a las labores del campo en la localidad riojana de Tirgo, ha detallado este jueves la Delegación del Gobierno en La Rioja.

La Delegación ha confirmado la detención de este hombre, quien permanece en las dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.

La Guardia Civil en La Rioja continúa con la instrucción de las diligencias para esclarecer lo sucedido, ha añadido.

Los hechos, que se encuentran bajo secreto de sumario, ocurrieron la tarde del pasado martes, 7 de abril, cuando la víctima, de origen marroquí, murió, al parecer, por las heridas causadas con un arma blanca en el transcurso de una discusión, según los datos iniciales facilitados a EFE en fuentes cercanas a la investigación.

Las primeras informaciones señalan que esta muerte violenta pudo producirse en el interior de una vivienda, tras lo que víctima salió a la calle, donde agentes de la Guardia Civil, cuando acudieron al lugar del suceso, intentaron reanimarla, pero falleció.

Desde que ocurrieron los hechos, miembros de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial y del equipo de Criminalística de la Guardia Civil han recogido diferentes elementos en la casa donde residía este joven, que compartía con otras personas en Tirgo, municipio donde vivía hace unos cuatro meses.

El Tribunal de Instancia de Haro instruye este caso. EFE

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