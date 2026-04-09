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Un acertante de la Primitiva gana 1,2 millones de euros en Artesa de Segre (Lleida)

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Madrid, 09 abr (EFE).- Un único boleto acertante de primera categoría (6 aciertos) en el sorteo de la lotería Primitiva de este jueves 9 de abril ha ganado 1.267.080,54 euros y fue sellado en el despacho receptor número 46.130, situado en la carretera d´Agramunt 14 de la localidad de Artesa de Segre, en LLeida.

No ha habido boletos acertantes de categoría especial (6 aciertos + reintegro), por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo un único acertante de primera categoría con categoría especial podría ganar 3.000.000 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes que han ganado 68.490,84 euros cada uno, y que han sido validados en León capital, en Manacor (Illes Balears) y en San Sebastián de la gomera de la Gomera (Santa Cruz de Tenerife) respectivamente.

La combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 30 04 24 38 40 23 Reintegro:4 y Joker: 1533357

La recaudación del sorteo ascendió a 10.613.240 euros.

EFE

amd/av

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