Torres pide al PP que "actúe como el PSOE" ante la corrupción y aparte a Fernández Díaz de la militancia

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha pedido este jueves al PP que "actúe" como el PSOE ante los casos de corrupción y "aparte" de la militancia al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, que "sigue siendo militante" del Partido Popular.

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas en Minas de Riotinto (Huelva), sobre los plazos judiciales con respecto a la coincidencia en el tiempo del 'caso Kitchen', cuya investigación judicial comenzó en 2018 y afecta a miembros del PP durante el mandato de Fernández Díaz en el Ministerio del Interior, y del 'caso mascarillas', que ha comenzado dos años después del inicio de la investigación y que afectan a exdirigente socialista José Luis Ábalos, a su asesor, Koldo García por presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia del covid en el año 2020.

Al respecto, Torres ha destacado su "pleno respeto a la justicia" y ha pedido "que se llegue hasta el final" de estos "dos procesos en juicios orales que son muy mediáticos", toda vez que ha señalado que el PSOE "no distingue" en este sentido y que dice "claramente" que "se tiene que actuar igual ante asuntos que tengan que ver con corrupción".

"Mi organización lo que hizo fue apartar automáticamente desde que supimos aquellos acontecimientos hace muchísimos meses y yo lo que le pido al PP que haga lo mismo", ha añadido.

Al respecto, ha remarcado que "a diferencia de Ábalos, que deja de ser militante y se le aparta de la organización de manera inmediata", algo que, ha subrayado, "también ocurrió con el secretario de la Organización, Santos Cerdán", critica que "Fernández Díaz sigue siendo militante del PP".