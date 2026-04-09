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Sorogoyen:"Ir a la sección oficial de Cannes es un sueño cumplido y que esté Bardem ayuda"

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Madrid, 9 abr (EFE).- El director Rodrigo Sorogoyen ha asegurado este jueves que haber sido elegido para participar en la sección oficial del Festival de Cannes con 'El ser querido' es "un sueño cumplido" al que además de una película "que habla por sí sola" puede haber contribuido que tenga como protagonista a Javier Bardem.

Tres filmes españoles estarán en la sección oficial de uno de los festivales de cine más importantes del mundo -además de Sorogoyen, 'Amarga Navidad' de Pedro Almodóvar y 'La bola negra' de los Javis- una noticia que el director de 'As Bestas' ha considerado en declaraciones a los periodistas como "increíble" y un "momento histórico".

En su caso, conoció la noticia ya el pasado 29 de enero, cuando recibió una llamada del delegado general del Festival de Cannes, Thierry Frémaux. "Creíamos que iba a llegar mucho más tarde y de repente me dijeron: 'ha gustado pero Thierry quiere hablar contigo y yo diciendo 'no voy a cambiar nada ni coña'", ha relatado Sorogoyen.

Petición de cambios que quedaron en una falsa alarma, ya que lo que le transmitió es que les había "encantado" la película, ha continuado.

Desde entonces, ha vivido en un estado de alegría que ha compartido también con Bardem o Victoria Luengo -su otra protagonista- aunque no quería creérselo del todo hasta el anuncio de este jueves, sobre todo después de lo "muchísimo" que había sufrido en 2022 hasta saber que 'As bestas' participaba en una de las secciones menores de Cannes, ha relatado.

Asegura el director que desconoce el motivo exacto por el que su película ha sido elegida ahora y con esa prontitud, pero aventura que "habla por sí sola", y aventura la posible importancia de tener a un actor internacional como Javier Bardem en su elenco, o estar coproducida por la francesa Le Pacte (se trata de un original Movistar Plus+ en coproducción también con Caballo Films).

Otro posible motivo, ha reflexionado, es que hable del mundo del cine, con un argumento en el que un aclamado director se reencuentra con su distanciada hija, una actriz sin éxito, para rodar juntos una película, enfrentándose a su tensa relación y a asuntos del pasado sin resolver que ninguno de los dos quiere abordar directamente.

Sobre el hecho de que haya tres películas españolas a competición, cree que constata "que estamos en un momento brutal, increíble" en el que hay "una especie de inercia que no significa que no pueda dejar de ocurrir, pero que es una constatación de que le estamos haciendo las cosas muy bien", ha afirmado. EFE

(Foto)(Vídeo)

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