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Sergi Llorca renueva con el Barça hasta 2027

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Barcelona, 9 abr (EFE).- Sergi Llorca y el Barça han alcanzado un acuerdo para la ampliación del contrato del internacional español por una temporada más, hasta el 30 de junio de 2027, según ha informado este jueves el club catalán.

El jugador de Caldes de Montbui (Barcelona), cuyo contrato expiraba este verano, afrontará así su séptima campaña en el primer equipo. Formado en las categorías inferiores del Barça, Llorca acumuló experiencia como cedido en el CP Vic (2016-2017) y posteriormente durante tres temporadas en el Noia Freixenet (2017-2020).

Su rendimiento en el conjunto cavista le abrió las puertas de regreso al Barça en la temporada 2020-2021. Desde entonces, el catalán, de 28 años, ha levantado 14 títulos, entre ellos cuatro OK Ligas, tres Copas del Rey, cuatro Supercopas de España, dos Ligas Catalanas y un Mundial de Clubes.

Jugador con clara vocación ofensiva, Llorca suma esta temporada 19 goles entre todas las competiciones. Sobresalió especialmente en la última Copa del Rey, donde anotó tres tantos y fue el segundo máximo goleador del torneo, solo superado por el liceísta Bruno Saavedra, autor de cuatro dianas, tres de ellas en la final.

En declaraciones difundidas por el club catalán, el internacional español se mostró "feliz" por prolongar su vinculación con el equipo en el que "desde pequeño" soñó jugar y reiteró su ambición de "luchar" por la Liga de Campeones y la OK Liga, los dos títulos que el Barça todavía puede ganar.

La renovación de Llorca se enmarca en el plan de la secretaría técnica para dar continuidad al bloque de la plantilla de cara al próximo curso, tras las ampliaciones firmadas meses atrás por Sergi Aragonès, Xavier Barroso e Ignacio Alabart. EFE

avm/fa/jap

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