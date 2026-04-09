Sanidad y autonomías abordan este jueves el manual de buenas prácticas en la eutanasia

Madrid, 9 abr (EFE).- El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas vuelen a reunirse en un Consejo Interterritorial extraordinario para abordar un amplio orden del día, que incluye el manual de buenas prácticas para agilizar el proceso de la eutanasia, aunque con la huelga de médicos como telón de fondo.

El pasado 27 de marzo, Sanidad y las comunidades celebraron un Consejo Interterritorial en el que solo se habló de la huelga de médicos, de forma que el resto de cuestiones se emplazaron a una nueva reunión después de Semana Santa, que finalmente tendrá lugar este jueves y online.

En el orden del día, figuran asuntos de calado, como el Manual de Buenas Prácticas en Eutanasia, en su segunda edición, que tal como explicó la ministra de Sanidad, Mónica García, quiere contribuir a que el proceso sea más ágil en algunos puntos, que la experiencia de los últimos años ha demostrado que se alargan innecesariamente.

En concreto, explicó, busca aclarar mejor cada fase, evitando interpretaciones distintas entre los diferentes territorios y definiendo con más precisión aquellos circuitos que se establecieron, con la idea de reforzar apoyos administrativos y el papel de algunos profesionales, entre ellos la enfermería.

Este debate tendrá lugar apenas quince días después de que la joven Noelia Castro recibiera la eutanasia tras un largo periplo judicial de más de un año y medio.

Está previsto que se aborde también el documento 2026 para el desarrollo de la Estrategia de Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud (SNS) o la actualización del Manual del Registro Estatal de Enfermedades Raras, así como el anteproyecto de Ley de gestión pública e integridad del SNS.

Otro de los asuntos incluidos en el orden del día es el abordaje de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) en el marco de la Estrategia de la Cronicidad, que incluirá dos pruebas para mejorar la detección precoz de esta patología en todo el Sistema Nacional de Salud.

Se trata de dos pruebas sencillas y de muy bajo coste -menos de un euro por persona- que permiten medir la creatinina (filtrado glomerular) y la albúmina en la orina en personas con factores de riesgo, como la diabetes, la obesidad o hipertensión arterial, y a mayores de 60 años.

Esta reunión tiene lugar con la huelga de médicos como telón de fondo, ya que los sindicatos convocantes han rechazado la mediación de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) que acordaron proponer al comité de huelga el Ministerio y las comunidades en el anterior Consejo Interterritorial. Este rechazo truncó la reunión negociadora convocada para este miércoles.

Según fuentes de la consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, tras este rechazo de los sindicatos, es muy probable que la huelga vuelva a ser objeto de debate en las cuestiones previas o en los ruegos y preguntas del Consejo Interterritorial.

En un comunicado tras conocer el rechazo a su papel mediador por parte de los sindicatos, la POP pidió al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas una reflexión en el Consejo Interterritorial, ante la "ausencia de una perspectiva clara de negociación". EFE