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Sánchez agradece a la UN Foundation que le premie por su liderazgo en temas globales

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Madrid, 9 abr (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido este jueves a la United Nations Foundation (UN Foundation, organización filantrópica independiente de apoyo a la ONU) que le haya premiado por su liderazgo en temas globales, y ha remarcado que España "seguirá alzando la voz en favor de un multilateralismo más fuerte, más justo y más representativo".

Así lo ha expresado Sánchez en un vídeo que se ha proyectado en la ceremonia de entrega celebrada en Nueva York, en el que también señala que el multilateralismo tiene que servir a los pueblos "que sufren y atraviesan dificultades", y no solo "a aquellos que viven en seguridad y comodidad, como nosotros".

En una publicación en X para comentar el vídeo publicado por la organización filantrópica, no vinculada oficialmente a la ONU, Sánchez ha añadido que el premio "supone un reconocimiento a todos los españoles por nuestro compromiso con la paz, la justicia internacional y la cooperación".

"Somos un gran país. Y así nos ven desde las Naciones Unidas también", ha agregado el presidente del Gobierno.

La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados, ha recogido el galardón en la ceremonia en nombre del presidente del Gobierno.

Junto a Sánchez ha sido premiada en la edición de 2026 de los galardones conocidos como We The Peoples (Nosotros los pueblos, en referencia a las palabras con las que comienza la Carta de las Naciones Unidas) la periodista filipina María Ressa, premio Nobel de la Paz en 2021.

La presidenta de la UN Foundation, Elizabeth Cousens, ha destacado que los premiados, Sánchez y Ressa, "nos recuerdan que el liderazgo global requiere imaginación, perseverancia y convicción".

La institución ha indicado que Sánchez ha sido reconocido por su liderazgo en temas globales como el cambio climático, la igualdad de género y la justicia social, y por su compromiso con un orden internacional que beneficie a todos los pueblos y países.

En ediciones anteriores de este premio de la UN Foundation han sido galardonados la ex primera ministra neozelandesa Jacinda Adern y el ex secretario general de la ONU Kofi Annan, entre otros mandatarios.

La UN Foundation fue creada en 1998 por el empresario estadounidense Ted Turner, fundador de la cadena de televisión CNN.

Esta fundación independiente trabaja estrechamente con la ONU a través del Fondo de las Naciones Unidas para Asociaciones Internacionales (UNFIP) y la Oficina de las Naciones Unidas para Asociaciones (UNOP), apoyando programas de agencias del sistema de la ONU, como ACNUR, UNICEF, UN Women y el PNUD, según su página web.

La fundación no forma parte de la ONU, pero colabora como socio independiente para potenciar sus proyectos y alcanzar los objetivos de la organización en temas de salud, desarrollo sostenible, derechos humanos y acción climática. EFE

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