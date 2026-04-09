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Real Madrid y Betis participarán en torneo en honor del ojeador que descubrió a Cristiano

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Lisboa, 9 abr (EFE).- Los sub-11 y sub-13 del Real Madrid y del Betis estarán esta semana entre los participantes del torneo Aurélio Pereira, organizado por el Sporting de Portugal en Lisboa en memoria del ya fallecido ojeador que descubrió a jugadores como Cristiano Ronaldo.

El torneo, que se desarrollará entre el 10 y el 12 de abril en el Estadio Universitario de la capital lusa, tendrá, además de los canteranos madridistas y béticos, a los del Manchester City, del PSV y del anfitrión Sporting, anunció este jueves el club lisboeta en su periódico.

Aurélio Pereira, que falleció en abril de 2025, fue una de las figuras más destacadas en la formación de jóvenes talentos del fútbol portugués.

En 1988, creó y empezó a dirigir el departamento de captación de talento del Sporting, y descubrió nombres como los de los exmadridistas Cristiano y Luís Figo, los ex del Atlético de Madrid Paulo Futre y Simão Sabrosa y el exbarcelonista Ricardo Quaresma. EFE

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