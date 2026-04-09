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Ratificada la prisión para la madre del menor muerto en Garrucha (Almería) y su pareja

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Almería, 9 abr (EFE).- La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de la Plaza número 1 de Vera (Almería) ha ratificado la prisión provisional, comunicada y sin fianza para la madre del menor de 4 años muerto en Garrucha (Almería) el pasado diciembre y para su pareja sentimental, investigados ambos por un delito de asesinato.

Según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la magistrada ha confirmado la medida cautelar de privación de libertad tras la celebración de las comparecencias preceptivas previstas para ambos detenidos en la sede judicial veratense.

Durante el desarrollo de estas vistas, la madre del menor, Bárbara Ysmar B.O., fue conducida presencialmente a la sede judicial para comparecer ante la jueza instructora. Por su parte, la pareja de esta, Juan David R.C., declaró por videoconferencia desde el centro penitenciario donde está actualmente ingresado, en Albolote (Granada).

Con esta resolución, que descarta la puesta en libertad solicitada por las defensas, los dos únicos investigados continuarán internados en prisión provisional como presuntos responsables del asesinato del niño Lucas, de cuatro años, mientras continúa instruyéndose la causa judicial.

Según trasladó ayer a los medios el abogado del hombre investigado, Manuel Martínez Amate, la madre culpó "en todo momento y absolutamente" a su pareja de la muerte del menor.

Respecto a la comparecencia de su cliente, el letrado aclaró que su interrogatorio no abordó los hechos delictivos —sobre los que ya declaró en su día—, sino que se centró exclusivamente en cuestiones de arraigo, familia y trabajo para intentar demostrar que "no hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas" y solicitar su puesta en libertad.

La defensa desveló que la madre se encuentra en un avanzado estado de gestación y que dará a luz previsiblemente "para mediados del mes que viene". Debido a esta circunstancia, la mujer fue trasladada a los juzgados de Vera en ambulancia para asistir a la vista presencial, y posteriormente regresó al centro penitenciario de El Acebuche (Almería). EFE

mma/fs/aam

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