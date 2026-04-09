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Racing quiere seguir arriba y los grandes no quitan el ojo de la Libertadores

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Montevideo, 9 abr (EFE).- Racing buscará este fin de semana mantenerse en lo más alto del Torneo Apertura uruguayo, mientras Nacional y Peñarol saltarán al campo con un ojo puesto en la undécima fecha y otro en la Copa Libertadores.

Este domingo, la Escuelita visitará a Montevideo Wanderers en un juego, en el que buscará encadenar su tercera victoria al hilo para mantener o ampliar su ventaja.

A falta de cinco partidos para el final del Apertura, el equipo del argentino Cristian Chambian acumula 23 unidades y aventaja por un punto a Peñarol, su más inmediato perseguidor. Más abajo, Deportivo Maldonado suma 19 enteros, Central Español tiene 17 y Nacional acumula 16.

Ese mismo día, Central Español recibirá a Danubio, mientras que Progreso visitará a un Juventud que busca salir del fondo pero que aún no tuvo tiempo de pensar en dicho encuentro.

Es que este jueves, el equipo ahora dirigido por Sergio Blanco se estrenará en la Copa Sudamericana recibiendo en el estadio Centenario de Montevideo al peruano Cienciano.

El sábado, Defensor Sporting se enfrentará a Boston River y Montevideo City Torque recibirá a Albion.

Sexto en el Apertura con 15 puntos, el conjunto Ciudadano saltará al campo impulsado por la espectacular victoria que consiguió en su debut en la Copa Sudamericana, donde venció por 1-0 a Gremio de Brasil.

Ese mismo día, Deportivo Maldonado recibirá a Nacional, que este miércoles se estrenó en la Copa Libertadores igualando 1-1 con el chileno Coquimbo Unido y el martes será local frente a Deportes Tolima.

De acuerdo con esto, el Tricolor podría tener cambios en el once inicial para dar descanso a algunos de sus titulares y así afrontar de mejor forma el duelo copero.

Mientras tanto, el encuentro Cerro Largo-Cerro abrirá la undécima etapa este viernes, mientras que el lunes la cerrará el partido Peñarol-Liverpool.

Tras la renuncia de Camilo Speranza, el visitante afrontará este partido con Gustavo Ferrín como entrenador interino.

Del otro lado, Peñarol aún no comenzó su preparación, ya que se encuentra en Colombia y este jueves se estrenará en la Copa Libertadores enfrentándose a Independiente Santa Fe.

Además, el jueves 16 de abril recibirá al argentino Platense, por lo que también podría afrontar el duelo del Torneo Apertura con algunos suplentes.

- Encuentros de la undécima fecha del Torneo Apertura:

. Viernes 10: Cerro Largo-Cerro.

. Sábado 11: Montevideo City Torque-Albion, Defensor Sporting-Boston River, Deportivo Maldonado-Nacional.

. Domingo 12: Cerro Largo-Danubio, Juventud-Progreso, Montevideo Wanderers-Racing.

. Lunes 13: Peñarol-Liverpool. EFE

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