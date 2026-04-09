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Prueban con éxito comunicaciones cuánticas de 50 kilómetros más seguras ante ciberataques

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Vitoria, 9 abr (EFE).- La plataforma tecnológica Elewit, perteneciente a la compañía Redeia, y el centro de investigación Tecnalia, han probado con éxito una comunicación cuántica por fibra óptica a 50 kilómetros de distancia, que se ha demostrado más segura que las actuales frente a los ciberataques.

Según han informado ambas empresas, el experimento, que se ha llevado a cabo entre dos subestaciones situadas en los municipios de Itsaso (Guipúzcoa) y Vitoria, ha demostrado que la distancia del enlace y las condiciones del entorno no han afectado a los equipos de intercambio de cables cuánticos.

Esta prueba se suma a una anterior desarrollada hace tres años en la que ya se estableció un enlace de comunicaciones mediante fibra óptica de aproximadamente un kilómetro.

La responsable del proyecto de Elewit, Elena de Benavides, señaló que "los experimentos realizados con la tecnología cuántica abren una vía hacia la visión de una infraestructura de comunicación aún más segura que proteja a la economía y a la sociedad de las amenazas cibernéticas".

Según han explicado ambas empresas, la Distribución Cuántica de Claves (QKD) es una tecnología que permite compartir claves de cifrado de forma ultra segura usando las leyes de la física cuántica y la luz (fotones).

Su principal ventaja es que garantiza que las partes comparten una clave de cifrado común con la seguridad de que no ha sido interceptada por ningún tercero. EFE

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