Prisión para el detenido por atacar a tres personas con un hacha en Montefrío (Granada)

Granada, 9 abr (EFE).- Un juzgado en funciones de guardia ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre de 45 años que fue detenido el lunes pasado en Montefrío (Granada) por agredir con un hacha a un hombre y dos mujeres, ambas aún hospitalizadas en estado grave.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 1 de Loja, en funciones de guardia, ha ordenado la entrada en prisión del detenido, que está investigado por tres delitos de tentativa de homicidio y de otros delitos de daños a vehículos y propiedades particulares.

Mientras que el hombre agredido ha sido ya dado de alta, las dos mujeres siguen en cuidados intensivos en estado muy grave.

El detenido, de origen magrebí, ha estado hasta este jueves en dependencias de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación y que mantiene un despliegue especial de seguridad en Montefrío, un municipio de algo más de 5.000 habitantes.

La agresión se produjo en torno a las 11:00 horas de este lunes en la vía pública y el detenido portaba un hacha con la que atacó a tres personas, dos mujeres y un hombre de 69 años.

La Guardia Civil no ha determinado de momento una motivación concluyente de lo sucedido.

Durante la huida, el presunto agresor provocó un accidente de tráfico, sin heridos, y fue localizado y detenido por agentes de la Guardia Civil hacia el mediodía en un paraje cercano.

La comunidad islámica de Montefrío condenó hace unos días el ataque, que considera un hecho "aislado", y pidió mantener la calma y la convivencia, al igual que la alcaldesa, Remedios Gámez, que insistió este martes en que éste es un pueblo de gente trabajadora y respetuosa.

Según el Ayuntamiento, el detenido no estaba empadronado en el municipio, en el que podría llevar un mes, aunque no hay constancia exacta sobre cuándo llegó ni dónde o con quién vivía. EFE

mro/vg/ram