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Piquetes impiden entrar a Navantia San Fernando en apoyo a dos empleados atrincherados

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Cádiz, 9 abr (EFE).- Varios piquetes dificultan desde esta mañana la entrada al astillero de Navantia en San Fernando (Cádiz) para apoyar a los dos trabajadores que han cumplido este jueves 24 horas atrincherados a gran altura en una grúa de la factoría en protesta por la existencia de lo que consideran listas negras que les impiden acceder a puestos de trabajo en la bahía gaditana.

La presencia de estos manifestantes ha provocado retenciones kilométricas desde las seis de la mañana en los accesos a la factoría isleña en la carretera de La Carraca, lo que ha retrasado el normal acceso en coche de los trabajadores de plantilla y ha impedido la entrada a pie por los tornos a los operarios de empresas subcontratadas.

"Ahora mismo la producción está parada", ha asegurado, en declaraciones enviadas a los medios de comunicación, Manuel Balber, uno de los dos trabajadores atrincherados, junto a su compañero de la Coordinadora de Trabajadores del Metal, Jesús Galván.

Los dos, protegidos con abrigos y cascos, han denunciado este jueves que la seguridad de Navantia ha precintado la zona de acceso a la grúa, lo que ha impedido a sus compañeros que les faciliten comida, bebida o ropa seca, por lo que han tenido que pasar la noche bajo la lluvia sin nuevos víveres de los que trajeron ayer.

Ambos mantienen su idea de no bajarse de la grúa "hasta que el ministro de Hacienda, Arcadi España, o su antecesora, María Jesús Montero, nos atienda y nos explique por qué se permite que en la bahía de Cádiz existan listas negras que impiden que unos padres de familia, soldadores cualificados como nosotros, no puedan acceder a un puesto de trabajo por haber defendido los derechos laborales de nuestros compañeros".

Desde las siete de la mañana agentes de la Policía Nacional supervisan la seguridad en la zona para facilitar el acceso de aquellos operarios que sí quieran trabajar hoy en el astillero de San Fernando. EFE

pec/fs/lml

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