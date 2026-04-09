Pedro Martínez: Lo más sensato es no echar las campanas al vuelo, yo no lo voy a hacer

València, 9 abr (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, aseguró tras la victoria de este jueves ante el Panathinaikos que les asegura el factor pista en los cuartos de final de la Euroliga que deben ser capaces de mantener los pies en el suelo.

"Hay que seguir en el camino, no hay que dar nada por hecho, mejor tenerlo que no tenerlo pero no te garantiza nada. Lo más sensato que podemos hacer es no echar las campanas al vuelo y seguir trabajado con humildad. Yo no lo voy a hacer", apuntó Pedro Martínez, que dijo que si ahora se ponen a hablar de la Final Four están "comprando boletos" para que les eliminen.

"Debemos seguir en el camino, seguir trabajando bien, intentamos no hacer muchas distinciones entre una competición y otra y el partido del domingo es de altísimo riesgo, nos está costando el último esfuerzo en las jornadas triples. Tenemos que estar muy contentos hoy pero tenemos que seguir porque nos queda un partido de liga regular", explicó.

El técnico recordó que ganar al Panathiniakos no quiere decir que le vayan a volver a ganar y dijo que deben hacer "bandera de la humildad". "No vamos a pensar que somos un equipo imbatible, eso no entra en la cabeza de nadie que tenga dos dedos de frente", explicó.

El entrenador destacó los continuos "cambios de dibujo" del Panathiniakos y admitió que en el tercer cuarto las defensas del Panathiniakos les generó dudas pero que supieron superar ese mal momento apoyados en parte en la solidez defensiva.

Además aunque subrayó que Jean Montero es "súper competitivo" y les ayuda dijo que el baloncesto "no va de individualidades es un juego de equipo, va del esfuerzo de todos y Montero solo no sería competitivo".

Por su parte, el técnico del Panathiniakos, Ergin Ataman, señaló que "aunque el Valencia hubiera jugado contra los Lakers, con este baloncesto podría ganarles" y dijo que espera no cruzarse con el equipo valenciano en los cuartos de final.

"El Valencia ha jugado un partido increíble, no hemos sabido encontrar la manera de responder a su ritmo, a su deseo. Tal vez estábamos cansados por el partido en Barcelona, hemos luchando pero no ha sido suficiente", señaló.

"Tienen un gran entrenador, preparan muy bien los partidos. Es muy interesante que les de tiempo a preparar los partidos con 48 horas y Jean Montero ha estado muy bien, también sus interiores han encontrado tiros abiertos y han encontrado rebotes ofensivos. Hemos jugado partidos muy difíciles este año pero el de hoy es el partido más difícil que hemos jugado espero no encontrármelos en el cuartos de final", señaló.

Ataman alabó el ambiente del pabellón y dijo que es el mejor Arena de Europa pero criticó el vestuario que se les asignó a los entrenadores visitantes.

"Creo que es el mejor pabellón que he encontrado pero quiero animar al nuevo CEO de la Euroliga (Chus Bueno) para que mire los vestuarios que nos dan a los entrenadores visitante, creo que la Euroliga es un muy importante y la imagen es muy importante. Sé que otros entrenadores se han quejado y le invito a que compruebe esta situación. Los entrenadores no se merecen cambiarse en una habitación que pone 'almacén'", concluyó. EFE