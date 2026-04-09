Page sobre el caso Koldo: Me gustaría que el propio PSOE ejerciera la acusación contra quienes han abusado del partido

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido este jueves, ante el juicio en el Supremo del 'caso Koldo', que el PSOE está "repleto" de militantes, dirigentes y cargos públicos "limpios y honestos". También ha señalado que no comparte "para nada" que el PSOE haya sido objeto de financiación irregular, y ha indicado que le gustaría que fuera el propio PSOE el que ejerciera la acusación contra aquellos que han abusado de la organización "para su beneficio personal".

García-Page se ha pronunciado así, a preguntas de los medios por el juicio que sienta en el banquillo al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, por presuntas irregularidades en contratos de mascarillas adjudicados por el Ministerio de Transportes en pandemia, tras el acto de restitución de obras incautadas y no devueltas por la dictadura franquista, en el Museo Diocesano de Arte Antiguo de Sigüenza (Guadalajara), junto al ministro de Cultura, Ernesto Urtasun.

Tras confesar que es "doloroso" ver algunos testimonios y subrayar la importancia de que los jueces "hagan su trabajo", el dirigente socialista ha apuntado que, desde el terreno de la suposición porque el juicio se está celebrando, con la corrupción no cabe "ningún tipo de ambigüedad, ningún tipo de tolerancia".

"Otra cosa distinta es que alguien haya abusado o haya utilizado el PSOE para su beneficio personal", ha añadido, sugiriendo que sea el PSOE el que ejerza la acusación "contra aquellos que han abusado de la organización", un planteamiento que dejaría claro "que ningún ciudadano dude del PSOE y distinga perfectamente a unos de otros".

Dicho esto, se ha mostrado convencido de que milita en un partido "que es enormemente honesto, que está repleto de miles y miles de militantes, de dirigentes, de cargos públicos, limpios y honestos, y la organización como tal lo es", aunque pueda darse el caso de que alguien "haya robado al PSOE, de entrada su propia confianza", o de que "nos quieran robar la decencia".

No comparte "para nada" García-Page que el PSOE haya sido "objeto de financiación irregular" y, según su propia experiencia, pueda dar "fe de la inmensa cantidad de gente que hay honestamente y sinceramente con las ideas en la cabeza y sin pensar en el bolsillo".

No obstante, ha considerado que deben "aclararse sin duda ninguna" las acusaciones sobre el dinero, insistiendo en su convicción de que el PSOE como organización "no se ha beneficiado para nada. Otra cosa distinta es que haya gente que en nombre de la organización sí lo haya hecho, y eso es doblemente grave. Grave porque mancha todo un partido y al mismo tiempo cometen un delito".

El presidente de Castilla-La Mancha ha criticado que en España, "el problema que tenemos es que hemos estrechado tanto el concepto de responsabilidad que incluso termina siendo útil para los políticos más desvergonzados el que todo termine en decisión de un juez". A su juicio, "antes de que hubiera una resolución judicial, este país tendría que haber hecho una valoración sobre lo ético y lo no ético de los comportamientos, sobre la moral o la falta de moral de los comportamientos".

Sin embargo, ha constatado, "parece que esa carrera, esa espiral inmensa de todo el mundo por denunciar, por querellar, hace que todo vaya tan rápido a los tribunales, todo coja el camino de los tribunales" mientras el concepto de responsabilidad en España "en realidad es polivalente", ya que "depende del plano del que la tenga que ejercer. Si está en la oposición dice unas cosas, si está en el gobierno dice otras".