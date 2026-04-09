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Nevenka Fernández lamenta la soledad las víctimas: el silencio es el aliado del acosador

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Armilla (Granada), 9 abr (EFE).- Nevenka Fernández, la primera mujer en denunciar por acoso sexual a un político en España, ha afirmado este jueves que una de las consecuencias "más terribles" para las víctimas es el aislamiento que sufren y que el silencio es "el aliado" de los acosadores.

Durante su intervención por videoconferencia en el III Congreso Internacional Feminista Ciudad de Armilla (Granada), Fernández ha subrayado que el acoso es en muchas ocasiones un proceso "constante" que "mina gota a gota" la vida de quien lo sufre y que conlleva también consecuencias sociales como la estigmatización.

Según ha detallado, uno de los aspectos más difíciles durante su proceso tras denunciar en 2001 al por entonces alcalde de Ponferrada (León), Ismael Álvarez, fue precisamente la reacción social: "Unos seguían gritando mi culpabilidad incluso después del juicio y otros callaban, cuando el silencio en estos temas es el aliado de los que abusan y de los acosadores".

En ese sentido ha reconocido que a ella hablar le salvó la vida y que la desesperación que sentía y la imposibilidad de seguir viviendo sin contar lo que le había ocurrido fue lo que le llevó a denunciar.

Preguntada sobre las mujeres que sufren abuso o acoso y dudan entre callar o denunciar, Fernández ha recomendado que den el paso de "hablar" y que reconozcan internamente lo que les está ocurriendo.

Uno de los efectos de este tipo de violencia es, según ha explicado, la tendencia a racionalizarla o incluso a asumir una culpa o responsabilidad falsa, por lo que ha considerado "fundamental" tomar conciencia de que no son responsables de lo que les está pasando.

Aunque ha comentado que, a su juicio, una parte de la sociedad ha comprendido qué es el acoso y que hay un conocimiento más amplio sobre la violencia de género, ha aseverado que aún queda "mucho camino" y ha recordado que "todos los derechos se pueden acabar en un chasquido de dedos", en referencia a debates actuales sobre cuestiones como el aborto.

Fernández ha pedido además más recursos específicos para las víctimas, como espacios de apoyo donde las mujeres puedan compartir experiencias similares y sentirse comprendidas.

Ha incidido en la necesidad de reforzar la atención y el "poscuidado" desde las instituciones, así como la educación frente al acoso, especialmente entre los más jóvenes.

Fernández ha hecho también un llamamiento a situar el foco en los agresores y no en las víctimas: "La vergüenza tiene que cambiar de bando. Quien sufre violencia debe saber que será protegido y quien la ejerce que no va a quedar impune".

Ha apelado también a la responsabilidad individual para contribuir al cambio social y ha pedido que se actúe con "valentía, generosidad y compasión" en el entorno más cercano para erradicar la violencia de género.

El III Congreso Internacional Feminista Ciudad de Armilla, que se celebra el 9 y 10 de abril en este municipio granadino, ha contado con las intervenciones de Nuria Varela, Amelia Tiganus y Noor Ammar Lamarty, entre otras.

Como ha informado la organización, los objetivos de este evento son avanzar en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria; concienciar sobre el hecho de que un mundo feminista es bueno para mujeres y hombres y potenciar la voz de las mujeres para ampliar sus derechos feministas.

También busca luchar contra todas las formas de desigualdad y discriminación, reconocer la diversidad entre las mujeres, poner en valor el liderazgo de las mujeres y reforzar las alianzas con otros movimientos sociales progresistas. EFE

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