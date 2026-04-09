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Néstor 'Ché' García ya está en Gran Canaria y este jueves dirigirá su primer entrenamiento

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Las Palmas de Gran Canaria, 9 abr (EFE).- El nuevo entrenador del Dreamland Gran Canaria, el argentino Néstor 'Che' García, ya se encuentra en la isla y dirigirá su primer entrenamiento esta tarde, antes de ser presentado el viernes ante los medios de comunicación.

Tras llegar a Gran Canaria sobre las 14.30 horas, el técnico, también seleccionador de República Dominicana, se trasladó al Gran Canaria Arena para conocer las instalaciones y mantener una primera toma de contacto con su cuerpo técnico y la plantilla, con la que disputará los nueve partidos restantes de Liga Endesa en busca de la permanencia.

Pese a los escasos entrenamientos que podrá dirigir, el argentino se sentará en el banquillo claretiano este domingo, a las 17.00 hora canaria, en el duelo ante el Kosner Baskonia en Vitoria, un partido clave para reactivar a un Dreamland Gran Canaria que encadena once derrotas en los últimos doce partidos ligueros.

Su primer encuentro ante su nueva afición lo dirigirá el sábado, 18 de abril, ante el Casademont Zaragoza, rival directo en la lucha por la salvación en la Liga Endesa, en un partido para el que el club amarillo ha activado una promoción de una entrada gratis por cada abono al Dreamland Gran Canaria.

Néstor 'Ché' García será presentado este mismo viernes en el Gran Canaria Arena y posteriormente dirigirá su segundo entrenamiento con la plantilla. EFE

phd/jmr/ism

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