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Muñoz sobre el casco azul español retenido: "He estado en controles de tráfico más tiempo"

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Madrid, 9 abr (EFE).- La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado este jueves, tras ser preguntada por el casco azul español retenido en el Líbano por Israel, que ella ha estado retenida en controles de tráfico más tiempo.

En una rueda de prensa en el Congreso, Muñoz no ha querido valorar lo sucedido al carecer de información pero ha declarado: "Lo que sí sabemos es que ha estado durante una hora. Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida".

Militares israelíes detuvieron el pasado martes a un casco azul español en Líbano tras bloquear un convoy logístico de la misión de paz de la ONU (FINUL), que fue liberado en menos de una hora después de que España trasladara su "más enérgica protesta" tanto ante Naciones Unidas como ante Israel.

Así lo confirmó el miércoles la ministra de Defensa, Margarita Robles, en declaraciones a los medios tras reunirse con el embajador libanés en España, Hani Chemaitelly, en la sede de la Embajada en Madrid. EFE

(foto) (vídeo)

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