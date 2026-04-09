Louzán inicia en Guadalajara una visita a México ante el próximo Mundial

Madrid, 9 abr (EFE).- El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, visitó el estadio de Guadalajara, donde España jugará su tercer partido del Mundial con Uruguay, durante un viaje a México, donde este jueves se presentará en Puebla el último amistoso que el equipo jugará contra Perú el día 8 de junio.

Según informó la RFEF, Louzán se reunió con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, con quien ya mantuvo un primer encuentro en Madrid, acompañado por el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, entre otros, junto al director general de la RFEF, Manuel Lalinde.

Louzán agradeció la acogida que ha tenido la RFEF en este estado y la cercanía de su gobernador, quien destacó la historia de una región amable y acogedora, que se está preparando para dar lo mejor de si misma en el Mundial.

"Aquí nos sentimos como en casa, desde el corazón, se nota el cariño y también el que nosotros tenemos a este lugar y a este país hermano", afirmó el presidente de la RFEF, cuya delegación acudió también al estadio del Chivas, que acogerá el duelo entre España y Uruguay, construcción que recuerda la fuerza de un volcán, con un exterior a modo de ladera verde que envuelve asientos rojo fuego para simular el color de la lava.

Con motivo del Mundial, Guadalajara está implantando una red de transporte eléctrico; ha programado conciertos de artistas internacionales durante el campeonato y habitará una zona para aficionados en el centro histórico, muy cerca de su catedral.

La visita oficial de la RFEF a México incluye la presentación este jueves en el estadio Cuauhtémoc de Puebla del amistoso que disputará España contra Perú el 8 de junio, el último antes de debutar el día 15 frente a Cabo Verde en Atlanta, y la firma mañana en Ciudad de México de un acuerdo de colaboración con la Federación Mexicana de Fútbol, previa visita al embajador de España en esta ciudad. EFE