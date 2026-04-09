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Los Thunder se coronan reyes del Oeste, Spurs sobrevive sin Wemby y Cunningham vuelve

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Los Ángeles (EE.UU.), 8 abr (EFE).- Los Oklahoma City Thunder se coronaron este miércoles reyes de la Conferencia Oeste de la NBA al imponerse a Los Angeles Clippers, los Spurs sobrevivieron a una jornada sin Victor Wembanyama y Cade Cunningham regresó a la pista para imponer su ley en Detroit.

Con una victoria por 128-110, los Thunder se aseguran la primera plaza del Oeste para los 'playoff' con una actuación llamativa de Chet Holmgren, que aportó 30 puntos (10 de 13 en tiro y 14 rebotes).

También la estrella canadiense Shai Gilgeous-Alexander aportó 20 puntos a un duelo en el que destacó también Kawhi Leonard por parte del conjunto angelino (20 puntos, 8 de 18 en tiro).

Por su parte, San Antonio Spurs sobrevivió sin su gran estrella, el francés Victor Wembanyama, a un duelo ante los Blazers (112-101) en el que D'Aaron Fox tomó las riendas del equipo tejano (20 puntos) y Deni Avdija aportó 29 tantos a los de Portland.

El estadoundiense Cade Cunningham regresó este miércoles a las pistas tras superar su lesión y lideró la ofensiva de los Detroit Pistons con una actuación de 13 puntos y 10 asistencias.

Los Pistons se impusieron a los Charlotte Hornets con un marcador final de 137-111 en un encuentro muy disputado hasta los últimos segundos.

Los Minnesota Timberwolves cayeron en casa ante un imparable Orlando Magic (132-120), que estuvo fino en tiros libres con un 85,7 % de acierto, en una jornada en la que Cleveland Cavaliers se impuso a los Atlanta Hawks por un ajustado 122-116, en un duelo con aroma a 'playoff'.

Los Nuggets superaron con creces a los Memphis Grizzlies por 136-119. El equipo de Colorado impuso su ritmo a golpe de sus estrellas, Nikola Jokic (triple-doble con 14 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias) y Jamal Murray (26 puntos, 8 de 14 en tiro), quienes tomaron la delantera en el primer cuarto, firmando un rendimiento del 60 % en acierto en lanzamientos.

Y los Phoenix Suns despegaron el vuelo con un espectacular Devin Booker, quien brilló en el encuentro con 37 puntos (13 de 27 en tiro) y un marcador final de 112-107.

Por parte de los Mavericks, Cooper Flagg registró 11 puntos en 32 minutos de juego, aunque sus esfuerzos fueron insuficientes para evitar la derrota ante el empuje ofensivo de los de Arizona. EFE

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