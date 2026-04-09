Los discos de la semana: Turizo "apambicha" el mundo y Jessie Ware lo lleva a Studio 54

Madrid, 9 abr (EFE).- Como sacudiéndose aún el descanso de los parones primaverales o de la Semana Santa, el calendario de lanzamientos se presenta aún tranquilo pese a acoger algunas novedades destacadas, como los nuevos trabajos del colombiano Manuel Turizo, la británica Jessie Ware o el español Martin Urrutia.

Subrayando la importancia de las raíces caribeñas desde su título, que alude a una variante del merengue dominicano conocido como pambiche, el colombiano publica su quinto disco de estudio ya. En él une fuerzas con compatriotas como Maluma u Ovy On The Drums, además de con otros iconos de la música urbana latina como Dei V.

La británica, una de las solistas más reputadas de la última década gracias a discos como 'What's Your Pleasure'? (2020) o el previo 'That! Feels Good!' (2023), expone en palabras de su sello "una brillante ráfaga de groove-pop con influencias de Studio 54" para alcanzar su cota más "eufórica" en temas que hablan de placer, intimidad y conexión.

Dos años después de abandonar la Academia de 'OT 2023', en la que se convirtió en uno de sus alumnos ejemplares y de los más versátiles, y después de probar su faceta como actor en producciones como 'Mariliendre', el vasco da al fin forma a su primer disco, un "álbum de recuerdos" que ha sido producido íntegramente por Hidrogenesse.

El compositor gaditano, que ha puesto banda sonora a series como 'Veneno' y viene de celebrar su quinta nominación a los Goya por la música de la película 'Los tigres', dirige su mirada de nuevo al formato de canción, nueve años después de 'Hoy se celebra todo'. Lo hace con temas como 'El no por delante', "incómodos y honestos y que miran de frente a los conflictos cotidianos".

Después de años moviendo las pistas de baile con su fusión de electrónica y poso español, entre el cliché folclórico y la vanguardia, este dúo de DJ lanza un nuevo trabajo tras 'Quëreles' (2023) que presentará en el aclamado festival de Coachella como única representación nacional.

La banda española alcanza su cuarto disco de estudio con este trabajo, en el que su sello promete "sensibilidad, corazón y verdad", además de un sonido "maduro y renovado", y en el que reflexionan sobre la necesidad de parar para poder vivir con mayúsculas cuanto nos sucede en el día a día.

Ya desde la portada de su tercer álbum, espada en ristre, esta joven cantautora inglesa transporta al oyente a un mundo de hadas y monstruos, oscuro y mágico a la vez, una metáfora introspectiva de su sentir interior, en el que conviven el caos y la aceptación.

Convertida en una de las grandes embajadoras actuales del "country" a sus 26 años, la estadounidense coproduce su cuarto trabajo junto a Ben West y otra grande del género, Miranda Lambert, con 18 cortes entre los que se incluye 'Choosin' Texas', con el que ha superado los 250 millones de reproducciones y ha saltado a lo más alto de las listas generalistas en su país.

Noveno disco ya para el cantautor británico, que cumple 20 años desde la publicación de su primer trabajo. En la canción que da título a este y que sirvió como anticipo ensalza los vínculos y recuerdos indelebles, incluso frente al paso del tiempo, en un repertorio en el que aparecen como invitados Steph Fraser y KT Tunstall. EFE