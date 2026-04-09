Localizados 28 migrantes en el mar y en la costa de Formentera

Ibiza, 9 abr (EFE).- Un total de 28 personas migrantes han sido localizadas en el mar y en la costa de la isla de Formentera, tras llegar en dos pateras en la noche de este miércoles, ha informado la Delegación de Gobierno de las Islas Baleares.

La primera patera ha sido rescatada a cuatro millas al sur de la pitiusa menor, a las 20.45 horas, con 14 personas de origen magrebí a bordo.

En la operación de rescate han intervenido el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

El segundo grupo de 14 migrantes ha sido interceptado por la Guardia Civil a las 22.25 horas en la línea de costa, en la zona de S´Estufador. Diez de los migrantes son de origen subsahariano, tres de origen magrebí y uno asiático.

Estas dos barcas se suman a las otras dos llegadas entre el domingo y el lunes, también a la pitiusa menor, con otras 24 personas.

En lo que va de año, han llegado a las costas de Baleares un total de 1.231 inmigrantes a bordo de 61 pateras, según los datos recogidos por EFE a partir de la información de la Delegación del Gobierno y del Ministerio del Interior.

En el conjunto de España, 4.352 personas migrantes han llegado de forma irregular por vía marítima hasta el 31 de marzo, una caída del 62,5 % respecto a las 11.609 del año pasado, es decir, 7.257 personas menos. EFE

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