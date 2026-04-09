Espana agencias

Localizados 28 migrantes en el mar y en la costa de Formentera

Guardar

Ibiza, 9 abr (EFE).- Un total de 28 personas migrantes han sido localizadas en el mar y en la costa de la isla de Formentera, tras llegar en dos pateras en la noche de este miércoles, ha informado la Delegación de Gobierno de las Islas Baleares.

La primera patera ha sido rescatada a cuatro millas al sur de la pitiusa menor, a las 20.45 horas, con 14 personas de origen magrebí a bordo.

En la operación de rescate han intervenido el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

El segundo grupo de 14 migrantes ha sido interceptado por la Guardia Civil a las 22.25 horas en la línea de costa, en la zona de S´Estufador. Diez de los migrantes son de origen subsahariano, tres de origen magrebí y uno asiático.

Estas dos barcas se suman a las otras dos llegadas entre el domingo y el lunes, también a la pitiusa menor, con otras 24 personas.

En lo que va de año, han llegado a las costas de Baleares un total de 1.231 inmigrantes a bordo de 61 pateras, según los datos recogidos por EFE a partir de la información de la Delegación del Gobierno y del Ministerio del Interior.

En el conjunto de España, 4.352 personas migrantes han llegado de forma irregular por vía marítima hasta el 31 de marzo, una caída del 62,5 % respecto a las 11.609 del año pasado, es decir, 7.257 personas menos. EFE

1011538

Últimas Noticias

Rufián e Irene Montero protagonizan este jueves su acto en medio de movimientos de reconfiguración de la izquierda

Rufián e Irene Montero protagonizan este jueves su acto en medio de movimientos de reconfiguración de la izquierda

Aviso naranja en Lanzarote por mala mar, junto a cinco provincias peninsulares en amarillo

Infobae

Sanidad y autonomías abordan este jueves el manual de buenas prácticas en la eutanasia

Infobae

4-2. El portugués Paulinho anota tres goles y lidera triunfo del Toluca sobre el Galaxy

Infobae

Guerra Oriente Medio y acuerdo Gibraltar centran la comparecencia de Albares en Congreso

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rechazan la incapacidad permanente total a un celador que sufre de lumbalgia crónica: no tiene limitaciones motoras o funcionales relevantes

Rechazan la incapacidad permanente total a un celador que sufre de lumbalgia crónica: no tiene limitaciones motoras o funcionales relevantes

España termina su labor de policía aérea en Lituania tras meses protegiendo el cielo del Báltico para la OTAN

Trump sopesa “castigar” a España y trasladar a los militares de Rota y Morón a países más “colaborativos”, según ‘The Wall Street Journal’

El Gobierno empieza por fin a tomar las 300 primeras muestras de ADN a familiares de víctimas del franquismo casi tres años después de comprar la base de datos ‘Bonaparte’

El 15% de la superficie de Madrid no pertenece a nadie: ¿quién es el verdadero propietario de lo que se conoce como espacio interbloque?

ECONOMÍA

El efecto ‘cohete y pluma’ castiga a los conductores: el petróleo cae un 14%, pero el gasoil y la gasolina empezarán a bajar en dos semanas

El efecto ‘cohete y pluma’ castiga a los conductores: el petróleo cae un 14%, pero el gasoil y la gasolina empezarán a bajar en dos semanas

Los bancos alcanzan máximos históricos en solvencia y calidad de activos, moderan su rentabilidad y reducen al mínimo la morosidad

Juanma Lorente, abogado: “Esto es lo peor que puede hacer la empresa con tu nómina, te puedes arruinar”

La tregua EEUU-Irán no baja el precio del fertilizante y el campo español busca alternativas: “La subida para el consumidor será más grande”

Un jubilado compra una excavadora para trabajar en el campo y pasa de cobrar 850 euros de pensión a ganar 3.500 euros al mes

DEPORTES

El enfado de Hansi Flick por la acción de Pubill: “Era penalti y roja; no entiendo para qué tenemos el VAR”

El enfado de Hansi Flick por la acción de Pubill: “Era penalti y roja; no entiendo para qué tenemos el VAR”

El Atlético de Madrid saca una sólida victoria en el Camp Nou ante un FC Barcelona en desventaja y afrontará con cierta ventaja la vuelta de Champions en el Metropolitano

El posible penalti de Musso y Pubill que no señaló el árbitro y desató las críticas de los aficionados del FC Barcelona durante el partido de Champions

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Champions

El día que Roger Federer mandó callar al padre de Novak Djokovic y a todo su equipo durante el torneo de Montecarlo